Christian: Data e trailer ufficiale del nuovo crime drama soprannaturale di Sky e NOW

La nuova serie Sky Original con Edoardo Pesce in onda da gennaio.

Sky ha diffuso il trailer ufficiale e annunciato la data di debutto di Christian, nuova serie originale con il vincitore del David di Donatello Edoardo Pesce (Dogman) protagonista nel ruolo che le dà il nome. In onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW da venerdì 28 gennaio, il crime drama che strizza l'occhio al soprannaturale porta le firme di Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino ed è diretto da Stefano Lodovichi (Il cacciatore) e dallo stesso Saku.





La trama e il cast di Christian

Christian racconta in sei episodi la storia dell'omonimo scagnozzo di un boss della Roma di periferia. Christian (Pesce) si guadagna da vivere facendo l'unica cosa che sa fare: menare. Lo fa per il boss locale, Lino (Giordano De Plano, La terra dell'abbastanza), una sorta di fratello adottivo maggiore perché cresciuto con la stessa donna, Italia (Lina Sastri, Napoli Velata). Un giorno, a Christian iniziano a far male le mani e a sanguinare: sono delle stimmate, anche se lui, coatto di periferia, non se ne rende conto. Le stimmate diventano presto un problema, anche perché gli impediscono di fare il suo lavoro, quello di "menare le mani". Attraverso di esse salva miracolosamente da un'overdose la tossica del quartiere, Rachele (Silvia D'Amico, Non essere cattivo), che si attacca a lui per invitarlo a cambiare vita, visto che a quanto pare può curare la gente.

I poteri di Christian attirano l'attenzione di Matteo (Claudio Santamaria, Lo chiamavano Jeeg Robot), un postulatore del Vaticano che è ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri. Ma, soprattutto, il grande potere di Christian attira l'attenzione di Lino: non solo perché Christian non può più fare il suo lavoro, ma perché salva le persone, e questo potrebbe minare le basi del suo regno.