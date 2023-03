Christian 2: la nostra intervista ai magnifici quattro coprotagonisti

News Serie TV

Per terminare il tour delle interviste di presentazione della seconda stagione della serie Sky Christian, ecco quattro dei coprotagonisti: Antonio Bannò, Gabriel Montesi, Camilla Filippi e Francesco Colella. Dal 24 marzo coi primi due episodi su Sky e in streaming su NOW.

Ed eccoci alla tappa finale dei nostri incontri per la seconda stagione di Christian. Uno dei motivi del successo della serie, tra i tanti, sono gli attori, tutti scelti perfettamente e capacissimi di rendere al meglio i loro personaggi. Sono veri e propri comprimari, in un'opera corale in cui ognuno ha il suo momento di gloria. Difficile scegliere il preferito, anche se noi confessiamo di avere un debole per Tomei, il venale segaossa/veterinario che non esce mai dal suo antro ed è interpretato da un attore bravissimo, in ascesa ma ancora poco valorizzato come Francesco Colella. Poi c'è Antonio Bannò, il giovane attore di talento che interpreta Davide, il figlio di Lino, e che alla fine della prima stagione avevamo lasciato in una situazione a dir poco terrificante. Tra gli scagnozzi di Lino c'è Penna, cui dà vita Gabriel Montesi, innamorato di una trans ma timoroso di mostrare i suoi sentimenti non accettati nell'ambiente criminale che frequenta. E anche qua abbiamo una new entry, Camilla Filippi, moglie del regista Stefano Lodovichi e sua frequente collaboratrice, che interpreta Esther, una donna che sembra molto interessata a Matteo e che sa tutto di Città-Palazzo. Li abbiamo incontrati "in formazione" per un brevissimo scambio di battute, anche se avremmo voluto parlare più a lungo con ciascuno di loro del lavoro egregio che fanno in Christian, dal 24 marzo ogni venerdì con due nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.





Christian e i cavalieri della Tavola Rotonda

Nella seconda stagione di Christian, i vari personaggi convergono attorno a quello che sembra destinato a diventare il nuovo re di Città-Palazzo, il santo picchiatore che ha ucciso il precedente boss. I conflitti sembrano ricomporsi e anche Penna e Davide (quest'ultimo menomato da Michela e definitivamente tale per scelta), diventano aiutanti di Christian per aiutarlo a costruire la sua utopia, tanto da formare con lui una sorta di Tavola Rotonda. Unica eccezione sembra Tomei, che vediamo poco intenzionato a cambiare le cose e a lasciare il suo antro e il pappagallo "consigliere", e Esther, l'outsider capitata chissà come a Città-Palazzo, che sa dove vanno a finire le cose perdute o rubate e che soprattutto sembra interessata ad un altro nuovo residente del quartiere, Matteo. Chissà insieme che combineranno.