Christian 2: la nostra intervista a Stefano Lodovichi e Valerio Cilio, il regista e l'head writer della seconda stagione

News Serie TV

Dal 24 marzo su Sky e in esclusiva streaming su NOW arrivano i primi due episodi della seconda stagione del crime soprannaturale Christian. Ecco la nostra prima intervista al regista (unico) Stefano Lodovichi e all'headwriter Valerio Cilio.

Venerdì 24 marzo torna su Sky e in esclusiva streaming su NOW, coi primi 2 di sei episodi totali, l'appuntamento con Christian, la serie crime soprannaturale che ha avuto un enorme successo di pubblica e critica dopo la prima stagione, tanto da essere venduta in tutto il mondo. Il motivo è presto detto: l'originalità dell'ambientazione, la qualità della scrittura, il mix non semplice ma riuscito di generi, la bravura degli attori e la regia mai banale, assieme a una colonna sonora decisamente azzeccata.

Di questo e altro abbiamo parlato con i deus ex machina della prima e della seconda stagione, Stefano Lodovichi, regista di tutti gli episodi e produttore creativo della serie, e Valerio Cilio, ideatore e sceneggiatore capo. Dimenticavamo l'altra mossa vincente di Christian e la ricetta indispensabile per questo tipo di storie: mai prendersi troppo sul serio. Dalle prime puntate, vedremo già quanto l'umorismo stavolta sia ancora più importante che nella precedente stagione.





Chi sono Stefano Lodovichi e Valerio Cilio, le menti creative dietro a Christian

Stefano Lodovichi è toscano di nascita, nato nel 1983 a Grosseto ma romano d'adozione. In Toscana si è formato all'università di Siena e ha mosso i primi passi come assistente alla regia e aiuto regista. Ha poi diretto i cortometraggi No End e Dueditre e il docufilm mediometraggio Pascoli a Barga. Prima di debuttare nel lungometraggio realizza numerosi spot pubblicitari e videoclip. Il suo primo film, del 2013, si intitola Aquadro, che non ha avuto una distribuzione cinematografica. Il secondo è il thriller noir In fondo al bosco, con Filippo NIgro e Camilla Filippi, che diventerà sua moglie quattro anni dopo e che è una delle new entry in questa seconda stagione di Christian. E' grazie a lei, ha raccontato nell'incontro stampa, che da estraneo qual era - "nei primi dieci anni ho odiato Roma" le sue parole - ha imparato a conoscere e ad amare la città, sfondo e protagonista della serie Christian. Sempre con Camilla Filippi e Edoardo Pesce dirige La stanza, nel 2020. In televisione è sua la regia dei primi sei episodi de Il cacciatore e della serie Il processo. Nel 2022 inizia l'avventura di Christian, di cui oltre che regista è produttore creativo.

Valerio Cilio, creatore e sceneggiatore capo di Christian, ha iniziato la carriera con la serie tv Agrodolce e ha scritto episodi per 7 vite, Il commissario Rex, I Cesaroni, Tutti insieme all'improvviso, per poi scrivere lavorare in un'altra produzione Sky di grande successo internazionale, Gomorra - La serie. Oltre che di Christian è creatore e sceneggiatore di Masantonio - Sezione scomparsi. Al cinema è stato co-autore di Orecchie e autore di Io c'è, entrambi diretti da Alessandro Aronadio ed è uno degli sceneggiatori di Addio fottuti musi verdi dei The Jackal. Assieme a Gianluca Leoncini ha scritto la sceneggiatura che ha vinto il premio Solinas e che vedremo prossimamente al cinema nel film Denti da squalo di Davide Gentile.