Christian 2: la nostra intervista a Laura Morante e Claudio Santamaria

Proseguiamo con le interviste realizzate in occasione della seconda presentazione di Christian, la serie di successo dal 24 marzo su Sky e NOW con i primi due episodi. Stavolta parliamo con Claudio Santamaria, che è Matteo, e con Laura Morante, new entry nel ruolo della misteriosa Nera.

Proseguendo nei nostri incontri di presentazione della serie tv Christian, abbiamo avuto la possibilità di scambiare due parole con Claudio Santamaria, già presente nella prima stagione con l'importante ruolo di Matteo, e con Laura Morante, una delle attrici più eleganti ed affascinanti del cinema italiano, che torna finalmente, almeno sul piccolo schermo, per interpretare la Nera, un misterioso personaggio che si contrappone al Biondo e al regno di Christian. Per lei, come vedrete, il tempo sembra essersi fermato. Ovviamente nelle interviste non sono presenti spoiler, visto che i primi due episodi di Christian andranno in onda su Sky e in esclusiva streaming su NOW il 24 marzo (per un totale di sei episodi e tre appuntamenti, ogni venerdì). Se alcuni riferimenti, come il gioco del Tressette, vi risultano nebulosi, capirete prestissimo di cosa stavamo parlando.





I personaggi di Claudio Santamaria e Laura Morante in Christian

Come dicevamo, e come avrete sentito dall'intervista, Laura Morante è la Nera. Fin dal look, per cui ha detto di essersi ispirata ai personaggi di Helena Bonham Carter nei film di Tim Burton, la vediamo misteriosa e dark. E' infatti un altro personaggio soprannaturale, che si contrappone al Biondo e arriva per fare di Matteo, il postulatore del Vaticano che smascherava i falsi miracoli e il cui figlio ha riacquistato la vista grazie a Christian, il suo agente nel regno del santo picchiatore, intenzionato a costruire a Città-Palazzo una utopia coatta, togliendo crimine e droghe, e dando ad ognuno quello che vuole. Ma la Nera dice a Matteo che le cose non sono come sembrano, anzi, che la sua visione della cosa è rovesciata, perché lei rappresenta il Bene e deve aiutarla, con qualunque mezzo, a mettere fine al potere di Christian. Per questo Matteo, sia pure assai confuso, dopo un evento traumatico, si trasferirà a Città-Palazzo, entrando nella "corte" di Christian.