Chinatown: Netflix è al lavoro su una serie prequel del film di Roman Polanski

Nel progetto sono coinvolti David Fincher e Robert Towne.

Netflix ha messo in cantiere una serie prequel di Chinatown, celebre film diretto nel 1974 da Roman Polanski (al cinema dal 21 novembre con il suo nuovo, imperdibile film sull'affare Dreyfus L'ufficiale e la spia). Secondo Deadline la società di video in streaming ha chiesto a Robert Towne - sceneggiatore del film originale - e David Fincher di curare la sceneggiatura dell'episodio pilota. La serie si concentrerà sulle vicissitudini di un giovane Jake Gittes, l'investigatore privato interpretato da Jack Nicholson che nel lungometraggio viene assunto per indagare su un adulterio ma si trova coinvolto in una vicenda molto più intricata.

Il film sbancò i botteghini e valse proprio a Robert Towne il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Non si sa ancora se David Fincher, oltre che sceneggiatore, sarà coinvolto come regista. Per lui non sarebbe la prima volta dietro la macchina da presa in una serie di Netflix: da regista ha diretto i primi due episodi di House of Cards nel 2012 e, più recentemente, diversi episodi di Mindhunter, di cui è anche produttore esecutivo.

Se il progetto di Netflix andasse avanti, questo sarebbe il secondo classico con Jack Nicholson a diventare una Serie TV prequel. La piattaforma infatti sta lavorando a un drama intitolato Ratched. La serie, prodotta da Ryan Murphy, esplora la storia della famosa infermiera Mildred Ratched di Qualcuno volò sul nido del cuculo.