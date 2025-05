Chief of War: Jason Momoa è un guerriero hawaiano nello spettacolare primo trailer della miniserie di Apple TV+

News Serie TV

Ecco il primo trailer della nuova miniserie di Apple TV+ che racconta la storia delle Hawaii, creata e interpretata da Jason Momoa.

Apple TV+ ha rilasciato il primo trailer di Chief of War, il suo nuovo drama d'ambientazione storica interpretato, scritto e prodotto dalla star di Aquaman Jason Momoa. Ambientata nello splendido scenario delle isole Hawaii e ispirata a fatti realmente accaduti, la miniserie di 9 episodi segue le gesta del guerriero Ka'iana, nel suo tentativo di unificare le isole prima dell'arrivo dei colonizzatori occidentali alla fine del XVIII secolo.

Chief of War: Jason Momoa racconta la storia delle Hawaii

Disponibile in streaming dal 1° agosto, ogni venerdì con un uovo episodio (due la prima settimana), Chief of War, che Momoa ha creato con Thomas Pa'a Sibbett, anche lui di origini hawaiane, celebra la cultura indigena con un cast quasi interamente polinesiano: accanto a Momoa, troviamo Luciane Buchanan (The Night Agent), Temuera Morrison (The Mandalorian), Te Ao o Hinepehinga (Breakwater), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), l'esordiente Kaina Makua, Moses Goods (NCIS: Hawai'i), Siua Ikale'o, Brandon Finn (FBI: International), James Udom (Echo 3), Mainei Kinimaka (See), Te Kohe Tuhaka (I misteri di Brokenwood) e Benjamin Hoetjes (Mystery Road).

"Entrambi siamo discendenti diretti dei personaggi di questa serie, quindi la sua creazione è stata molto più di una semplice produzione televisiva: è un'espressione della nostra cultura, del nostro popolo e della storia che è arrivata a definirci", hanno spiegato Momoa e Sibbett in un comunicato. "Spesso ci riferiamo a Chief of War come all'Iliade del Pacifico. Il nostro show tratta temi universali riconosciuti in tutto il mondo, in storie comuni come la leggenda arturiana o le tragedie shakespeariane, ma è saturo di trame hawaiane che ci hanno permesso di costruire qualcosa di mai visto prima. L'immagine delle Hawaii è stata confezionata, venduta e rivenduta, promettendo il paradiso al prezzo di un biglietto aereo, ma Chief of War è la nostra reintroduzione nel mondo. È la storia delle Hawaii, raccontata da un punto di vista hawaiano".