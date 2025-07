Chief of War: Il trailer ufficiale italiano della miniserie sulla storia delle Hawaii con Jason Momoa

News Serie TV

Apple TV+ ha diffuso il trailer di Chief of War, la serie interpretata, scritta e prodotta da Jason Momoa che arriverà in streaming il 1° agosto.

Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano di Chief of War, la nuova miniserie ideata, scritta e interpretata dall'attore di Aquaman e Il Trono di Spade Jason Momoa, in arrivo sulla piattaforma il 1° agosto con i primi due episodi. I restanti episodi, nove in totale, saranno distribuiti poi settimanalmente ogni venerdì fino al 19 settembre. Ambientata tra gli spettacolari paesaggi naturali delle isole Hawaii alla fine del XVIII secolo, la serie racconta la storia del guerriero Ka’iana, interpretato dallo stesso Momoa, e della sua lotta per unificare le isole prima dell'arrivo dei colonizzatori occidentali.

La trama di Chief of War: Un'epopea hawaiana raccontata dal punto di vista indigeno

Chief of War si distingue per l'approccio profondamente radicato nella cultura hawaiana, grazie anche alla visione dei suoi creatori Jason Momoa e Thomas Pa‘a Sibbett, entrambi di origine hawaiana. La serie vuole offrire un racconto inedito e potente della storia delle Hawaii, narrato dal punto di vista degli indigeni, sottolineando le tensioni, le alleanze e i conflitti che hanno portato all’unificazione delle isole prima della colonizzazione. Il trailer mostra sequenze visivamente mozzafiato, battaglie epiche, rituali ancestrali e momenti di grande intensità, con Ka’iana al centro di una rivoluzione storica e culturale.

Un cast polinesiano

Oltre a Momoa, che torna su Apple TV+ dopo il successo della serie See, il cast è composto principalmente da attori polinesiani tra cui Luciane Buchanan (The Night Agent), Temuera Morrison (The Mandalorian), Te Ao o Hinepehinga (Breakwater), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), l'esordiente Kaina Makua, Moses Goods (NCIS: Hawai'i), Siua Ikale'o, Brandon Finn (FBI: International), James Udom (Echo 3), Mainei Kinimaka (See), Te Kohe Tuhaka (I misteri di Brokenwood) e Benjamin Hoetjes (Mystery Road).

La serie è prodotta da FIFTH SEASON e Chernin Entertainment per Apple TV+, con Doug Jung come showrunner e produttore esecutivo. Jason Momoa ha diretto l’episodio finale, mentre Justin Chon firma la regia dei primi due. Il team creativo è completato da Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook, Brian Andrew Mendoza, Anders Engström, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence e Tim Van Patten. La colonna sonora della serie è firmata dall'apprezzato Hans Zimmer, vincitore di Oscar e Grammy.