Chiedono a Jessica Lange se tornerebbe in American Horror Story e cala il gelo

Jessica Lange tornerà nella tredicesima stagione di American Horror Story? Ecco cos'ha risposto l'attrice.

Se fosse un episodio di American Horror Story, sarebbe il più spaventoso di tutti. Chi sperava in un ritorno di Jessica Lange nella fortunata serie antologica di FX, in Italia disponibile in streaming su Disney+, rimarrà terrorizzato nell'apprendere che l'attrice due volte premio Oscar ha chiuso definitivamente quella porta, dopo essere apparsa in cinque stagioni e aver vinto un paio di Emmy.

American Horror Story: Jessica Lange sul suo possibile ritorno

Fermata sul red carpet dal microfono di una stazione radiofonica irlandese, quando le è stato chiesto se farà parte della prossima, tredicesima stagione di American Horror Story, Lange ha risposto: "Oh Cristo, no. Voglio dire, ho smesso di farla da più di 10 anni, 12 anni, perciò no, non lo farò". E quando la giornalista le ha domandato se prenderebbe in considerazione la possibilità di un suo ritorno nei nuovi episodi su invito dei produttori, la sua riposta è stata altrettanto inequivocabile: "No".

Lange, 75 anni, ha recitato nella clamorosa stagione inaugurale di American Horror Story, Murder House, come la misteriosa vicina di una famiglia trasferitasi in una casa infestata, ed è tornata nelle tre successive - Asylum, Coven e Freak Show, che l'hanno vista indossare i panni di una suora, una potente strega e la direttrice di un circo di fenomeni da baraccone. Inoltre, nel 2018 ha ripreso brevemente il suo primo ruolo in Apocalypse, l'ottava stagione.

American Horror Story manca dagli schermi da quasi un anno. La tredicesima stagione, che FX aveva ordinato nel lontano 2020, prima del debutto della decima, è un completo mistero, nel senso che per ora non sono stati rivelati né la trama né il cast. Mentre Lange ha escluso un suo coinvolgimento, Sarah Paulson, che ha recitato nelle sue stesse stagioni ed è tornata numerose altre volte, ha affermato recentemente che le piacerebbe farlo ancora, se glielo chiedessero.