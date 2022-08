Chicago P.D., Tracy Spiridakos sull'addio di Jesse Lee Soffer alla serie: "#UpsteadForever"

News Serie TV

L'attore lascerà il ruolo del detective Jay Halstead nella prossima, decima stagione.

Upstead per sempre nel cuore. La notizia, nelle scorse ore, della decisione di Jesse Lee Soffer di posare il distintivo di Jay Halstead e lasciare il cast di Chicago P.D. durante la prossima, decima stagione, ha lasciato di stucco e affranti i numerosi fan del poliziesco di NBC. Tra i vari motivi, anche perché l'uscita di scena del detective si tradurrà nella fine della sua relazione con la collega dell'Intelligence Hailey Upton (da qui Upstead, una crasi dei loro cognomi usata dai fan per chiamare la coppia), interpreta da Tracy Spiridakos, la quale ha preso in mano Instragram è ha rivolto un saluto sincero alla co-star.

Jesse Lee Soffer lascia Chicago P.D.: Il messaggio di Tracy Spiridakos

"Jesse, cosa posso dire, sei il migliore in assoluto" ha scritto Spiridakos, condividendo una foto che li ritrae insieme sul set. "Grazie per la tua gentilezza, la tua guida e la tua amicizia. Sei il miglior marito sullo schermo che una ragazza possa desiderare. Mi mancherà stare sul set con te ogni giorno. Non vedo l'ora di vedere cosa ha in serbo il mondo per te". E, nel caso in cui gli occhi non vi si fossero inumiditi ancora, l'attrice ha concluso il suo messaggio con l'hashtag #UpsteadForever.

Halstead e Upton hanno cominciato a frequentarsi nella stagione 8, decidendo poi in uno dei primi episodi della stagione 9 di sposarsi segretamente in tribunale. Nel suo comunicato, Soffer ha detto: "Creare questo drama settimana dopo settimana è stato un lavoro d'amore per tutti coloro che ne fanno parte. Sarò sempre orgoglioso del tempo trascorso nei panni del detective Jay Halstead".