Chicago P.D.: Nella stagione 12 finalmente una gioia con il matrimonio di Burgess e Ruzek?

Dopo il fidanzamento ufficiale, Burgess e Ruzek convoleranno a nozze nella prossima, dodicesima stagione? Ecco la risposta della showrunner Gwen Sigan.

Chicago P.D. non è il genere di serie in cui capita spesso di vedere i personaggi prendersi del tempo per godere delle gioie della vita. Il poliziesco di successo di NBC abbraccia giustamente gli aspetti più oscuri del genere mentre l'Unità di Intelligence affronta i peggiori criminali di Chicago. Di tanto in tanto però succede, come avrete visto su Sky e in streaming su NOW proprio in un recente episodio, quando Kim Burgess e Adam Ruzek, gli agenti interpretati da Marina Squerciati e Patrick John Flueger, si sono fidanzati ufficialmente. Con gli sceneggiatori riuniti questa settimana per l'inizio dei lavori, fanno bene i fan ad aspettarsi il loro matrimonio nella stagione 12? Alla domanda ha risposta la showrunner Gwen Sigan.

Chicago P.D.: Burgess e Ruzek si sposeranno nella stagione 12?

Sigan è entusiasta quanto i fan di avventurarsi finalmente nelle imminenti nozze di Burgess e Ruzek. "Sono così poche le volte in questa serie in cui hai momenti davvero felici", ha riconosciuto a TVLine. "Penso che sarà divertente [scriverlo]. C'è sicuramente la possibilità che 'Faremo il matrimonio la prossima stagione? Lo pianificheremo? Cosa vedremo?'. Perciò, sono entusiasta di capire il tutto".

Parlando della proposta di matrimonio, molto semplice e intima (nel terzo episodio della stagione 11, Ruzek ha tirato fuori l'anello dal comodino della camera da letto e lo ha mostrato a Burgess proponendole di rendere il loro amore "per sempre"), Sigan ha spiegato che "la loro proposta era molto loro. Ne hanno passate così tante e sono cresciuti così tanto che doveva essere proprio un momento molto onesto, piccolo e intimo tra loro due". Ed è per questo che la showrunner immagina per loro un matrimonio altrettanto semplice. "Ma poi penso anche a Makayla e al fatto che prenderà parte a tutte quelle conversazioni e vorrà far parte [della cerimonia]", ha aggiunto. "E Ruzek ha questa grande famiglia e tutti questi amici... Vorrà il pacchetto completo? Potreste vederli andare in entrambe le direzioni. Probabilmente c'è una buona via di mezzo lì".