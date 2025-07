Chicago P.D.: La star di The Night Agent Arienne Mandi sarà una nuova poliziotta nella stagione 13

News Serie TV

Arienne Mandi si unisce al cast regolare di Chicago P.D.: nella stagione 13 interpreterà una nuova agente del Dipartimento di Polizia di Chicago.

Vista di recente nella serie di successo di Netflix The Night Agent, Arienne Mandi sarà uno dei nuovi volti di Chicago P.D. nella prossima, tredicesima stagione. Nei panni di una nuova agente del Dipartimento di Polizia di Chicago, l'attrice riempirà il vuoto lasciato dalla recente partenza di Toya Turner, la quale non riprenderà il ruolo di Kiana Cook nei prossimi episodi.

Chicago P.D. 13: Il ruolo di Arienne Mandi

Vista anche in The L Word: Generation Q, Mandi interpreterà l'impavida agente Naomi Kerr. Lei è un'ex soldatessa e contractor militare (un professionista che sfrutta la propria esperienza militare per fornire una gamma di servizi ad agenzie governative e organizzazioni private) che eccelle nelle situazioni pericolose e tiene le sue carte nascoste. Si tratta di un personaggio regolare, che vedremo potenzialmente in tutti gli episodi della nuova stagione o quasi.

Alla fine dello scorso mese, con un messaggio condiviso su Instagram, Turner aveva annunciato il suo addio a Chicago P.D., senza spiegare se si trattava di una decisione personale o di una necessità creativa della produzione. "Il mio tempo in Chicago P.D. è giunto al termine", aveva scritto. "Questa serie mi ha messo alla prova, mi ha affinato e ha rivelato di cosa sono fatta. Sono cresciuta grazie a questa esperienza, sia come artista che nelle mie capacità, e me ne vado con spessore, lucidità e slancio per qualsiasi cosa mi attenda. Al cast e alla troupe: grazie per il calore, le risate e la generosità che avete portato ogni giorno. È stato un onore condividere lo schermo e il set con un talento così grande. Ai ChiHards: grazie per avermi accolta, per aver fatto il tifo per me e per aver dimostrato affetto a Kiana. E a tutti coloro che credono in me: il vostro sostegno significa tutto. Sono entusiasta delle opportunità che mi aspettano".

In Italia, la stagione più recente di Chicago P.D. è disponibile in anteprima su Sky Serie e in streaming su NOW, ogni mercoledì con un nuovo episodio, con il finale previsto per la prossima settimana. La stessa è in programmazione anche in chiaro, nella prima serata del lunedì di Italia 1.