Chicago P.D.: Il messaggio di Jesse Lee Soffer dopo l'addio alla serie tv

L'attore su Twitter dopo il suo ultimo episodio: "Grazie per aver intrapreso questo viaggio con me".

Per i fan di Chicago P.D. vedere Jesse Lee Soffer e il suo amato personaggio, il detective Jay Halstead, lasciare le strade della Città del vento dopo più di nove stagioni insieme è stato un colpo al cuore. Per l'attore, l'episodio della stagione 10 in onda negli Stati Uniti mercoledì scorso è stato l'ultimo nel poliziesco di NBC. A chiusura di un campitolo della sua carriera che è stato importante, Soffer ha condiviso un messaggio di gratitudine via social mentre, come ha chiesto di poter fare, volge lo sguardo al futuro.

Chicago P.D.: Il messaggio di Jesse Lee Soffer

"A tutti quelli che sono stati fan di Halstead, voglio solo che sappiate che vi sono grato. Grazie per aver intrapreso questo viaggio con me. Sono pieno di gratitudine", ha scritto Soffer su Twitter nelle scorse ore. "Se potessi mettere 'Mi piace' a ogni singolo tweet lo farei. Apprezzo tutto quest'affetto. Significa così tanto per me. Grazie".

Nell'episodio A Good Man, che in Italia potremo vedere in autunno inoltrato (la nuova stagione debutterà su Sky Serie il 23 novembre), Halstead - attenzione alle anticipazioni! - ha trovato la forza di fermarsi e fare un passo indietro quando è diventato chiaro che l'aria grigia della polizia lo aveva inglobato completamente come ha fatto con Voight (Jason Beghe) prima di lui. Non gli piaceva chi stava diventando e, sebbene lui e Hailey (Tracy Spiridakos) fossero pressoché ancora in luna di miele, ha deciso di posare il distintivo e unirsi all'Esercito per dare la caccia ai signori della droga in Bolivia. Prima di partire, a Hailey ha promesso che "non è per sempre. Sono otto mesi, forse un po' di più, ma ti giuro che ce la faremo perché sei l'amore della mia vita".

Il saluto dei colleghi

L'addio o solo l'arrivederci di Soffer è stato commentato da molti dei suoi colleghi di Chicago P.D. Su Instagram, LaRoyce Hawkins (interprete di Kevin Atwater) ha scritto: "Per farla breve, non sarà mai più lo stesso". Benjamin Levy Aguilar (Dante Torres) ha ricordato che "Quando sono arrivato nella serie, mi hai abbracciato fuori dallo schermo proprio come ha fatto il tuo personaggio sullo schermo. Grazie per essere così generoso e avermi incoraggiato a essere creativo. Ha reso tutto più divertente e facile... Grazie per aver aperto e condiviso innumerevoli momenti 'oh c***o' su quanto fosse follemente simile il nostro vissuto nonostante siamo cresciuti in due mondi completamente diversi. Sei una persona buona. Rispetto la tua storia e il tuo percorso. Sono grato di chiamarti amico. Mi mancherai". Spiridakos ha scritto invece: "E così va in Bolivia... *Sigh*. Jesse Lee Soffer, sei il migliore. Quante lacrime quel giorno. Alla prossima volta, Jay Halstead".