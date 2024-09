Chicago P.D. arruola Shawn Hatosy: Sarà una figura di riferimento nella stagione 12

News Serie TV

La star di Animal Kingdom ha ottenuto un importante ruolo ricorrente.

Shawn Hatosy è tornato dal lato giusto della legge per il suo prossimo ruolo in tv. La star di Animal Kingdom si è unita al cast del poliziesco di successo Chicago P.D. Nella stagione 12, in onda sull'americana NBC dal 25 settembre, interpreterà il ruolo ricorrente del vice capo Charlie Reid.

Chicago P.D. 12: Iniziamo a conoscere Charlie Reid

La showrunner di Chicago P.D. Gwen Sigan ha anticipato a TV Insider che Charlie Reid farà il suo debutto nel primo episodio della stagione 12 e che porterà con sé una "nuova dinamica per l'unità" d'intelligence del Dipartimento di Polizia di Chicago. "Penso che riveda molto di se stesso in Voight e che si identifichi parecchio in lui e nella sua filosofia come agente di polizia. Hanno un rapporto davvero interessante che si evolverà con il passare della stagione".

Quello di Hatosy (che non è nuovo a questo genere di storie, avendo recitato a lungo nel poliziesco Southland) non sarà l'univo volto nuovo nel prossimo ciclo di episodi di Chicago P.D. Come annunciato all'inizio dello scorso mese, Toya Turner (New Amsterdam) ha firmato per il ruolo regolare di Kiana Cook, un'agente di pattuglia che ama l'adrenalina del lavoro e la sua posta in gioco e che non batte ciglio di fronte al caos. Questo personaggio riempirà il vuoto lasciato da Tracy Spiridakos e dalla sua Hailey Upton, uscite di scena alla fine della stagione precedente.