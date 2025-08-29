TGCom24
Chicago Med
Chicago Med
Anno: 2015
3,8
Chicago Med
Marlyne Barrett
Marlyne Barrett
News Serie TV

Chicago Med: Marlyne Barrett lascia la serie tv prima della stagione 11

Emanuele Manta

Marlyne Barrett lascia il cast di Chicago Med dopo 10 anni. Non riprenderà il ruolo dell'infermiera Maggie Lockwood nell'undicesima stagione. Ecco perché.

Chicago Med: Marlyne Barrett lascia la serie tv prima della stagione 11

Il Gaffney Chicago Medical Center perde un altro storico membro del suo staff. Marlyne Barrett, interprete della simpatica ma pragmatica infermiera del pronto soccorso Maggie Lockwood sin dall'esordio di Chicago Med nel 2015, non tornerà nella prossima, undicesima stagione. Lo riporta Deadline, aggiungendo che il passo indietro della Barrett è dettato da motivi personali e non è definitivo ma lascia la porta aperta a un suo possibile ritorno in futuro, come già è accaduto con altri membri del cast che avevano lasciato il medical drama in passato.

Marlyne Barrett lascia Chicago Med: Non tornerà nella stagione 11

Nel settembre del 2022, Barrett aveva rivelato in un'intervista con People che le era stato da poco diagnosticato un cancro all'utero e alle ovaie, una verità angosciante che condivideva con il suo personaggio, al quale nella quinta stagione di Chicago Med era stato diagnosticato un cancro al seno. Poi, lo scorso settembre, Barrett aveva annunciato di essere in completa remissione. "Mi sento benissimo", aveva detto alla stessa rivista. "È una celebrazione agrodolce perché impari a conoscere te stessa, dopo un'esperienza del genere. Impari a conoscere di nuovo il tuo corpo, impari a conoscere te stessa, quindi festeggi con profonda gratitudine". E aveva aggiunto: "Ho fatto molta attenzione a prendermi cura della mia salute mentale durante tutto il percorso, perché credo che sia stata proprio la mia salute mentale a tenermi concentrata sulla missione, che era prendermi cura di me e assicurarmi che anche gli altri lo facessero. E questa non è una cosa che mi viene naturale".

Barrett lascia S. Epatha Merkerson (interprete di Sharon Goodwin) e Oliver Platt (Dott. Daniel Charles) come unici membri del cast originario principale ancora nella serie. La notizia della sua partenza arriva subito dopo quella del ritorno nella stagione 11 di Nick Gehlfuss, un altro dei nove attori che formavano il cast regolare di Chicago Med nel 2015, il cui Dott. Will Halstead era partito per Seattle nel finale dell'ottava stagione. Gehlfuss apparirà in uno o più episodi del nuovo ciclo, in circostanze che scopriremo probabilmente solo dopo il 1° ottobre, quando la programmazione ripartirà sull'americana NBC.

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
