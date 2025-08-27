Chicago Med: Nick Gehlfuss sarà di nuovo il Dott. Will Halstead nella stagione 11

News Serie TV

Chicago Med riporta Nick Gehlfuss nei panni del Dott. Will Halstead: apparirà in uno o più episodi della stagione 11.

Lo scorso maggio, subito dopo la conclusione della decima stagione, lo showrunner di Chicago Med Allen MacDonald aveva stuzzicato la curiosità dei fan rivelando che un personaggio storico del medical drama di successo, qualcuno che non è più nella serie, sarebbe tornato nei prossimi episodi. Ora, grazie a Deadline, sappiamo che si tratta del Dott. Will Halstead, che Nick Gehlfuss tornerà a interpretare come guest star nella stagione 11 al via negli Stati Uniti su NBC il 1° ottobre.

Chicago Med 11: Il ritorno del Dott. Will Halstead

Al momento non è chiaro in quanti episodi della nuova stagione Gehlfuss si fermerà. La sua ultima volta in Chicago Med, serie che lo aveva coinvolto sin dall'esordio nel 2015, risale al finale dell'ottava stagione, quando Halstead si era dimesso dal Gaffney Chicago Medical Center e aveva raggiunto Seattle per riunirsi con il suo interesse amoroso, la Dott.ssa Natalie Manning (Torrey DeVitto), e fungere da patrigno per il figlio di lei, Owen.

Il ritorno di Halstead segue di poco quelli della psichiatra Sarah Reese, uscita di scena all'inizio della quarta stagione, e di Robin Charles, la figlia del Dott. Daniel Charles, ricorrente tra la seconda e la quarta stagione, interpretate nuovamente da Rachel DiPillo e Mekia Cox. "Ho intenzione di riportare un altro membro del cast originario o due, come ho fatto con Sarah Reese, e ci stiamo lavorando", aveva detto MacDonald a TVLine. Gehlfuss era uno dei cinque papabili con DeVitto, Colin Donnell (Dott. Connor Rhodes), Brian Tee (Dott. Ethan Choi) e Yaya DaCosta (April Sexton).