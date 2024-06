Chicago Med: Brian Tee apre a un suo ritorno nei panni del Dott. Choi

News Serie TV

Dal suo addio al medical drama nell'ottava stagione, l'attore è tornato in due occasioni per dirigere altrettanti episodi.

Chicago Med potrebbe non dover rinunciare al suo amato Dott. Ethan Choi per il resto dei suoi giorni. Il suo interprete, Brian Tee, che ha lasciato il cast del medical drama di successo dopo otto stagioni, prima di tornare per dirigere un paio di episodi, ha detto a TVLine di essere aperto alla possibilità di un suo ritorno anche davanti alla macchina da presa della serie tv.

Brian Tee e il suo Dott. Choi torneranno in Chicago Med?

"Si parla sempre di un ritorno sullo schermo" ha detto l'attore in occasione di un evento, i Gotham TV Awards, cui ha partecipato come presentatore dopo la sua recente esperienza nella miniserie di Prime Video Expats, nella quale ha affiancato Nicole Kidman. "È curioso. Penso che ogni stagione di Chicago Med attraversi un po' di cambiamenti, ma si può tornare e giocare con tutto il cast e la troupe come registi. Perciò affronteremo sempre quella conversazione e, se arriverà il momento giusto e la storia giusta, forse potrebbe succedere. È una di quelle cose a cui non dici mai addio".

Tee ha un'idea su quale scenario potrebbe riportare il Dott. Choi al Gaffney Chicago Medical Center: "Penso che probabilmente l'ospedale abbia bisogno d'aiuto. Una sorta di tragedia sta per accadere - un grande, catastrofico dramma", ha detto. "E forse riporteranno indietro me e Will Halstead e April e alcuni membri del vecchio staff per sistemare le cose".

Nel frattempo, dopo aver diretto due episodi di Chicago Med, uno dei quali della nona stagione appena conclusa, Tee spera di espandere la sua esperienza di regista al resto dell'universo #OneChiago, dirigendo anche un episodio di Chicago Fire e Chicago P.D.: "Questa sarebbe la mia prossima avventura. Non è ancora del tutto in agenda. Voglio dire, è nella mia lista, si spera. Quindi vedremo. Tutti lì, e mi riferisco a P.D. e Fire, stanno facendo un lavoro incredibile. E so che è molto più difficile girare perché lo fanno all'esterno. Noi di Chicago Med trascorriamo la maggior parte del tempo in ambienti chiusi. Quindi sarebbe molto più un'avventura per me dirigere".