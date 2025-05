Chicago Fire, Med e P.D. rinnovate per un'altra stagione

News Serie TV

Buone notizie da NBC: le serie tv Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. torneranno in autunno con una nuova stagione.

Altri incendi saranno domati, altri pazienti saranno curati e altri criminali saranno assicurati alla giustizia: NBC ha rinnovato le sue serie di successo Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. per un'ulteriore stagione, rispettivamente la quattordicesima, l'undicesima e la tredicesima.

La notizia era attesa: con una media 7,9 milioni di spettatori complessivi ogni settimana, Chicago Fire mantiene il primo posto come serie drammatica più vista di NBC, sebbene in calo del 9% rispetto alla stagione precedente. Notevole è anche il confronto con gli altri drama della tv americana, tra i quali si classifica al quinto posto. Leggermente dietro si posizionano gli spin-off Chicago Med e Chicago P.D., visti quest'anno da una media di 7,6 e 7 milioni di spettatori, anche in questo caso in leggera flessione - 5 e 10 percento - rispetto alla stagione precedente.

Sebbene lieve, fisiologico e non ancora allarmante, il ridimensionamento delle medie d'ascolto sta avendo già un impatto sul franchise One Chicago. La (conseguente) necessità di ridurre i costi porterà, tra le altre cose, a nuovi cambiamenti nei cast delle tre serie tv. È di qualche giorno fa la notizia che Jake Lockett e Daniel Kyri (interpreti dei vigili del fuoco Sam Carver e Darren Ritter) non sono stati confermati nella prossima stagione di Chicago Fire, mentre si vocifera che i restanti membri del cast subiranno un'ulteriore riduzione del numero di episodi nei quali sarà prevista la loro presenza. Iniziative di questo tipo potrebbero essere prese anche per i due spin-off.

Ricordiamo che in Italia i nuovi episodi di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. sono in onda su Sky Serie e in streaming su NOW ogni mercoledì. Gli stessi arriveranno in chiaro su Italia 1 nel corso della prossima estate.