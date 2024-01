Chicago Fire: Joe Cruz dice di voler lasciare la 51 nel trailer del nuovo episodio

News Serie TV

La serie di successo torna in tv questa sera con il secondo episodio della stagione 12, intitolato Call Me McHolland.

Non tutti alla Stazione 51 sono felici per il ritorno a Chicago di Kelly Severide. Ne aveva parlato qualche giorno fa, prima del debutto della dodicesima stagione di Chicago Fire, la showrunner Andrea Newman, ma nessuno si aspettava che avrebbe innescato tensioni tali da spingere qualcuno ad andarsene. Il trailer del secondo episodio, intitolato Call Me McHolland e in onda negli Stati Uniti questa sera, mostra infatti Joe Cruz, il vigile del fuoco interpretato da Joe Minoso, ammettere nell'ufficio del comandante Boden che "È ora che lasci la 51".

Chicago Fire 12: Joe Cruz sta per andarsene?

Premesso che promo di questo tipo sono pensati per essere fuorvianti e invogliare a non perdersi la visione dell'episodio successivo, c'è da essere ugualmente preoccupati. Per quanto sia fantastico rivedere Severide (Taylor Kinney) alla 51, ha alcune cose da sistemare dopo il modo in cui se n'era andato e la mancanza di comunicazione non solo su dove si trovasse ma anche su quanto tempo avrebbe trascorso lontano da Chicago. In sua assenza, Cruz ha assunto il ruolo di leader della Squadra di Soccorso 3, ruolo che il tenente è ansioso di riprendere.

"Cruz, non ti ordinato di salire lassù. Che non succeda di nuovo", dice Severide a voce alta nell'anteprima diffusa da NBC. "Per tre mesi l'ho coperto ed è tornato ad abbaiare ordini, ma sono stanco di sentirmi mancato di rispetto", osserva Cruz prima della preoccupante ammissione al comandante.

Chicago Fire 12: Ecco la prima foto del nuovo vigile del fuoco interpretato da Rome Flynn Leggi anche

Sebbene Chicago Fire non sia nuova agli sconvolgimenti, è difficile credere che Joe Minoso e il suo Cruz stiano davvero per andarsene, sebbene Andrea Newman abbia detto che "il cambiamento è il tema della stagione". E aveva aggiunto, fortunatamente, che il ritorno di Severide "porterà qualche nuovo cambiamento e tensione che dovranno essere risolti affinché lui e Cruz continuino a lavorare insieme".

Call Me McHolland: Cosa succede nell'episodio 12.02

Sopravvissuto a una ferita da scheggia e tornato al lavoro, Mouch (Christian Stolte) si propone di cambiare la sua eredità e il suo soprannome. "È un uomo cambiato dopo quello che ha vissuto, il suo nuovo approccio nella lotta agli incendi causerà eventi sorprendenti nei prossimi episodi", ha anticipato la showrunner. Inoltre - attenzione alle anticipazioni -, Darren Ritter (Daniel Kyri) spinge Christopher Herrmann (David Eigenberg) a consultare un medico, sebbene quest'ultimo abbia insistito di stare bene dopo aver rischiato la vita per salvare i colleghi della 51 da una bomba lasciata alla caserma. "Herrmann ha il suo sconvolgimento sia mentale che fisico derivante da quell'eroico salvataggio", ha aggiunto Newman. "Riuscirà Ritter a convincerlo ad affrontare la verità delle sue battaglie, o Herrmann finirà per farsi del male o per far del male a qualcun altro se non affronta la cosa? E come questa dinamica influenzerà il rapporto tra Herrmann e Ritter in futuro?".

La notizia più felice è che Sylvie Brett (Kara Killmer) inizia la ricerca del luogo perfetto per il suo matrimonio. Infatti, il primo episodio della stagione 12 ha rivelato che lei e Matthew Casey (Jesse Spencer) si sposeranno tra un mese e mezzo. Poi Brett lascerà Chicago per seguirlo in Oregon.