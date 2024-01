Chicago Fire 12: Ecco la prima foto del nuovo vigile del fuoco interpretato da Rome Flynn

News Serie TV

Il nuovo personaggio debutterà nell'episodio della stagione 12 in onda negli Stati Unti domani sera, intitolato Call Me McHolland.

La recente uscita di scena di Alberto Rosende e del suo Blake Gallo non lasceranno Chicago Fire a corto di vigili del fuoco giovani e affascinanti. Come sappiamo dalle notizie precedenti, a riempire il loro vuoto nella dodicesima stagione appena cominciata saranno la nuova aggiunta al cast Rome Flynn, vista l'ultima volta nella commedia romantica Con amore e meglio conosciuta per i suoi trascorsi ne Le regole del delitto perfetto, e il suo personaggio, Derrick Gibson. Il debutto è previsto nell'episodio in onda negli Stati Uniti domani sera, ma l'immagine qui in basso ce li fa conoscere in anteprima.

Rome Flynn in Chicago Fire: Arriva Derrick Gibson

Ciò che sappiamo del personaggio di Flynn è che si unirà al tenente Stella Kidd (interpretata da Miranda Ray Mayo) per salvare uno dei membri della Stazione 51. Presentato inizialmente con un altro nome, Jake Gibson, diventato nel frattempo Derrick Gibson in omaggio "al nostro straordinario creatore Derek Haas" come spiegato dalla showrunner Andrea Newman a TV Insider, lui è un impavido ex pugile dilettante con un passato oscuro, il cui atto eroico fa diventare colleghi i vigili del fuoco della 51. Sicuro di sé, con un fisico notevole e coraggioso, Gibson sarà un volto ricorrente della stagione 12, ma potrebbe fermarsi a tempo pieno se riuscirà a premere i bottoni giusti, soprattutto nel cuore dei telespettatori.

Derrick Gibson "è interpretato da Rome Flynn, un attore incredibilmente magnetico che avrà un grande momento da eroe" nell'episodio 2 intitolato Call Me McHolland, ha aggiunto Newman. "E questo farà dire a Kidd: 'Questo è il mio ragazzo. Verrà sul camion con me'. Ed è così che potremo scoprire uno strato dopo l'altro di lui". Come con ogni nuovo membro della caserma, ci sono delle domande a cui dare una risposta: "Ha la stoffa per la 51? È un piantagrane? Si adatterà? O entrambe le cose?", ha continuato la showrunner. "Perciò, sarà divertente togliere gli strati del personaggio di Gibson, e Rome è fantastico. Ci stiamo divertendo molto con lui in questo momento".