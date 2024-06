Chicago Fire avrà un nuovo comandante nella stagione 13, e non sarà chi vi aspettate

News Serie TV

Dopo l'uscita di scena di Eamonn Walker e del suo Wallace Boden, chi sarà il capitano della Caserma 51 nella tredicesima stagione?

La notizia è di dominio pubblico, anche qui in Italia pur mancando ancora un episodio al finale della dodicesima stagione: Wallace Boden non sarà più il comandante della Caserma 51 in Chicago Fire, dopo il passo indietro del suo interprete Eamonn Walker come membro del cast regolare. Il finale dà un'indicazione su chi potrebbe essere il suo sostituto nel prossimo, tredicesimo ciclo di episodi. O, almeno, è quello che si pensava prima che Deadline rimescolasse clamorosamente le carte.

Chicago Fire 13: Chi prenderà il posto del comandante Wallace Boden?

Nel finale - attenzione alle anticipazioni -, Boden lascia la Caserma 51 dopo aver compreso di dover fare di più come leader, mettendosi in gioco per la promozione di vice commissario contro Robinson. Questo perché, sebbene abbia sempre cercato di evitare la politica, con lei al comando ci sarebbe stato in ballo il futuro dell'intero dipartimento. E aveva detto che, se fosse riuscito a ottenerla, come poi ha fatto, avrebbe voluto che Herrmann (David Eigenberg) prendesse il suo posto alla 51, dopo aver dimostrato di essere qualcuno "che si prende cura delle persone, che ascolta, che guida sempre con il cuore".

Ma non sarà Herrmann a succedergli! Fonti vicine alla produzione hanno rivelato al sito che il nuovo capo della 51 sarà invece Dom Pascal (nome che potrebbe cambiare), un nuovo personaggio ancora senza volto che ha iniziato la sua carriera al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago ma ha trascorso gli ultimi 10 anni come comandante nella soleggiata Miami. Dom è descritto come una persona allegra che lavora bene sotto pressione e il cui stile al comando è diverso da quello di Boden. Inoltre, si è separato dalla moglie.

In Italia, gli episodi inediti di Chicago Fire sono in onda su Sky Serie e in streaming su NOW ogni martedì sera. Il finale della dodicesima stagione è atteso per la prossima settimana. In un video condiviso dai profili ufficiali di Chicago Fire subito dopo l'arrivo in tv dell'episodio, si vede un Eamonn Walker visibilmente emozionato rivolgersi ai colleghi subito dopo la fine delle riprese dichiarando ad alta voce: "Voglio solo dire: il miglior cast, la migliore troupe, il miglior lavoro della mia vita. Grazie". Va ricordato tuttavia che l'attore non sarà più un membro del cast regolare, il che non esclude possibili ritorni occasionali in futuro.