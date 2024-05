Chicago Fire, Eamonn Walker saluta i colleghi in un video dal set: "Il miglior lavoro della mia vita"

News Serie TV

L'episodio in onda negli Stati Uniti mercoledì sera, l'ultimo della stagione 12, è stato anche l'ultimo per l'attore come membro del cast regolare.

Commozione davanti e dietro la macchina da presa di Chicago Fire per l'uscita di scena di Eamonn Walker dopo dodici stagioni nei panni del comandante della Caserma 51 Wallace Boden. In un video condiviso nelle scorse ore dai profili Instagram della serie tv e dello studio Wolf Entertainment, si vede l'attore congedarsi dalla produzione e dai colleghi dopo la fine delle riprese dell'ultimo episodio della stagione 12, andato in onda negli Stati Uniti mercoledì sera.

L'arrivederci di Eamonn Walker a Chicago Fire

Il video mostra il cast e la troupe di Chicago Fire applaudire Walker immediatamente dopo la fine delle riprese. Lui, visibilmente emozionato, si rivolge a loro dichiarando ad alta voce: "Voglio solo dire: il miglior cast, la migliore troupe, il miglior lavoro della mia vita. Grazie". Dalla prossima stagione, lui e il suo Wallace Boden non saranno più una presenza regolare nel procedurale di NBC, il che non esclude possibili ritorni occasionali in futuro.

Nell'episodio che ha concluso la dodicesima stagione, intitolato opportunamente Never Say Goodbye (Mai dire addio), Boden, che - attenzione alle anticipazioni - nell'ultimo periodo si era preso una pausa dalla 51, è tornato in città ed è andato contro Robinson per ottenere il posto di vice commissario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago, riuscendoci. Per il bene dell'intero dipartimento, come ha detto, sebbene la politica non sia mai stata tra i suoi interessi. Non si allontanerà di molto dai suoi ragazzi, ha espresso una preferenza per Christopher Herrmann (David Eigenberg) come suo sostituto alla 51 e ha promesso che si vedranno ancora. Per il momento, tuttavia, né Walker né la produzione hanno chiarito le ragioni dietro questo arrivederci - se di natura creativa o personali dell'attore.