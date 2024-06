Charlie Hunnam sarà un criminale in una serie tv di Prime Video

News Serie TV

La star di Sons of Anarchy si unisce al cast di Criminal, adattamento del fumetto omonimo di Ed Brubaker.

Qui i fan di Sons of Anarchy potrebbero commuoversi: Charlie Hunnam, per sette stagioni protagonista dell'amato crime drama creato da Kurt Sutter, si è unito al cast della prossima serie tv di Prime Video Criminal, adattamento dell'omonimo e acclamato fumetto scritto da Ed Brubaker e illustrato da Sean Phillips.

Criminal: La trama della serie tv e il ruolo di Charlie Hunnam

Scritta dallo stesso Brubaker con Jordan Harper (Gotham), Criminal racconterà "la saga dell'intreccio di diverse generazioni di famiglie legate dai crimini e dagli omicidi del passato". Hunnam, più di recente in tv con Shantaram, interpreterà Leo, anche conosciuto come Coward, un ladro brillante al quale non sfugge nulla specializzato in colpi senza armi e senza violenza. Come un giocatore di scacchi, Leo pensa tre mosse avanti. Gli altri criminali credono che sia un codardo, soprattutto se paragonato a suo padre Tommy, finito in prigione per aver ucciso l'uomo più temuto della città, Teeg Lawless.

Hunnam raggiunge gli altri membri del cast annunciati precedentemente Richard Jenkins (Olive Kitteridge), Adria Arjona (Andor) e Kadeem Hardison (Grown-ish). Interpreteranno rispettivamente Ivan, il migliore amico del padre di Leo, che per lui è sempre stato come uno zio - un ladro e un criminale che ora soffre di demenza, una realtà della quale Leo sente il peso mentre cerca di prendersi cura di lui; Greta, una ladra e pilota d'auto dalla lingua tagliente, che da quando suo marito è morto in un colpo in banca andato male ha lottato con se stessa per sfuggire all'unica vita che abbia mai conosciuto e all'unico posto in cui abbia mai prosperato, e che ora cerca il colpo grosso che possa proiettare lei e la figlia Angie dalla loro vita a un'altra; e Gnarly, un vecchio amico di Leo e Ivan che, chiamato così da quando era un pugile negli anni '70, incute rispetto, in parte perché può infliggere ingenti danni fisici, anche alla sua età avanzata, e in parte perché ha l'autorità e la gravitas per fermare chiunque.