Cent'anni di solitudine: Il primo trailer della serie di Netflix tratta da capolavoro di Gabriel García Márquez

La nuova serie sarà disponibile in streaming nel corso del 2024.

Netflix ha diffuso il primo trailer della sua nuova serie originale colombiana Cent'anni di solitudine, adattamento dell'omonimo capolavoro dell'autore premio Nobel Gabriel García Márquez, una delle opere più significative della letteratura del Novecento. Disponibile in streaming più avanti quest'anno, il drama di 16 episodi è prodotto tra gli altri da Rodrigo e Gonzalo García Barcha, i figli di García Márquez.





Cent'anni di solitudine: La serie tv di Netflix

Annunciata per la prima volta nell'ormai lontano 2019, Cent'anni di solitudine viene presentata come una delle produzioni più ambiziose mai realizzate in America Latina, portata in vita dagli artisti di maggior talento della Colombia e dell'America Latina, girata interamente in lingua spagnola in Colombia con il sostegno della famiglia di Gabriel García Márquez. La storia si concentra sulla famiglia Buendía, tormentata dalla pazzia, dall'amore impossibile, dalla guerra e dalla paura di una maledizione che li condanna alla solitudine per cento anni nell'immaginaria città di Macondo.

L'anteprima mostra Aureliano Babilonia mentre legge il mitico diario di Melquiades. Veniamo trasportati a Macondo per assistere al colonnello Aureliano Buendía davanti a un plotone di esecuzione mentre ricorda quel lontano pomeriggio in cui suo padre lo portò alla scoperta del ghiaccio. Quelle che seguono sono scene mozzafiato del viaggio di José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán alla ricerca della felicità, in fuga dalla maledizione lanciata sulla loro stirpe.

Nella serie recitano Claudio Cataño (Maledetta invidia) nel ruolo del colonnello Aureliano Buendía, Jerónimo Barón (Primate) della versione fanciullesca dello stesso personaggio; Marco González (Wonder Woman 1984) di Jose Arcadio Buendía, Leonardo Soto del figlio di José Arcadio, Susana Morales di Úrsula Iguarán, Ella Becerra (Rigo) di Petronila, Carlos Suaréz (La casa di carta) di Aureliano Iguarán, Moreno Borja (La peste) di Melquiades e Santiago Vásquez di un adolescente Aureliano Buendía.