Cent'anni di solitudine: Ecco la data di uscita della serie di Netflix basata sul romanzo di Gabriel García Márquez

Già rinnovata per una seconda stagione, la serie sarà disponibile in streaming con i primi episodi da dicembre.

Netflix ha scelto il periodo pre-natalizio come finestra di lancio per Cent'anni di solitudine, adattamento dell'omonimo capolavoro dell'autore premio Nobel Gabriel García Márquez, una delle opere più significative della letteratura del Novecento. La serie colombiana, prodotta tra gli altri dai figli dello scrittore scomparso nel 2014, Rodrigo e Gonzalo García Barcha, sarà disponibile in streaming con gli 8 episodi della prima stagione (ne seguirà una seconda di pari lunghezza) dall'11 dicembre.

Cent'anni di solitudine: La trama e il cast della serie tv

Scritta da José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés, María Camila Arias e Albatrós González e diretta da Alex García López e Laura Mora, Cent'anni di solitudine è stata annunciata come una delle produzioni più ambiziose mai realizzate in America Latina. La storia comincia con i cugini José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán, che, sposati contro il volere dei loro genitori, lasciano il loro villaggio e intraprendono un lungo viaggio alla ricerca di una nuova casa. Accompagnati da amici e avventurieri, il loro viaggio culmina con la fondazione di una città utopica sulle rive di un fiume di pietre preistoriche, che chiamano Macondo. Diverse generazioni della stirpe Buendía segneranno il futuro di questa città mitica, tormentata dalla pazzia, dall'amore impossibile, dalla guerra e dalla paura di una maledizione che le condanna alla solitudine per cento anni.

Il cast include Claudio Cataño (Maledetta invidia) nel ruolo del colonnello Aureliano Buendía, Jerónimo Barón (Primate) della versione fanciullesca dello stesso personaggio, Marco González (Wonder Woman 1984) di Jose Arcadio Buendía, Leonardo Soto del figlio di José Arcadio, Susana Morales di Úrsula Iguarán, Ella Becerra (Rigo) di Petronila, Carlos Suaréz (La casa di carta) di Aureliano Iguarán, Moreno Borja (La peste) di Melquiades e Santiago Vásquez di un adolescente Aureliano Buendía.