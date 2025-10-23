TGCom24
High Potential
High Potential
Anno: 2024
4,0
High Potential
Presunto innocente
Anno: 2024
3,9
Presunto innocente
Nick Mohammed
Nick Mohammed
Celia Imrie
Celia Imrie
News Serie TV

Celia Imrie e Nick Mohammed nel legal thriller War, Presunto innocente arruola John Magaro e altre news in breve

Emanuele Manta

Inoltre, Netflix sviluppa la miniserie Weather Girl e High Potential ospita Aiden Turner nella stagione 2.

Celia Imrie e Nick Mohammed nel legal thriller War, Presunto innocente arruola John Magaro e altre news in breve

L'attrice di The Diplomat Celia Imrie e Nick Mohammed (Slow Horses) hanno raggiunto Dominic West e Sienna Miller nel cast del prossimo legal thriller antologico di HBO e Sky War, creato dallo stesso George Kay di Lupin e Hijack.

La prima stagione di War vede due dei più grandi studi legali di Londra affrontarsi nel caso del secolo: uno scandaloso divorzio che scatena onde d'urto nelle sale dei consigli di amministrazione, nelle camere da letto e nelle aule di tribunale. West e Miller interpretano le due metà della coppia che ha deciso di divorziare: Morgan Henderson, un magnate delle tecnologie, e Carla Duval, una star del cinema internazionale.

Imrie e Mohammed faranno parte del cast regolare come Budgie e Michael Stefanou. Ruoli sono stati affidati anche a Shaheen Jafargholi (EastEnders), Akiya Henry (Protection), Rose Williams (Sanditon), Camille Coduri (Sweetpea), Aran Murphy, Honor Swinton Byrne (A Very Royal Scandal), Miles Jupp (Belgravia: The Next Chapter), Kartanya Maynard (Heartbreak High), Alexandra Mardell (Coronation Street), Mark Quartley (Inside Man) e Steve Furst (The Serpent Queen).

Presunto innocente: John Magaro ricorrente nella stagione 2

Visto l'ultima volta in tv in The Agency: Central Intelligence, John Magaro ha firmato con Apple TV per un ruolo ricorrente nella seconda stagione del legal thriller antologico Presunto innocente, che vedrà Rachel Brosnahan vestire i panni di una giovane avvocata che si vede assegnato il primo caso di omicidio, quello di un giudice molto stimato. È completamente fuori dalla sua portata, ma l'imputato (Jack Reynor) vuole solo lei. A peggiorare le cose, il fatto che suo marito (Matthew Rhys) sia il pubblico ministero. Ben presto, Leila si trova a lottare per tenere sepolti anche i suoi segreti.

La miniserie Weather Girl in sviluppo a Netflix

Netlfix sta collaborando con lo sceneggiatore, regista e produttore Brian Watkins (Outer Range) allo sviluppo di Weather Girl, miniserie basata sull'omonima pièce teatrale dello stesso Watkins, con la sua protagonista Julia McDermott (Up Here) nuovamente nel ruolo principale. Ambientato in una California devastata dagli incendi, il drama segue Stacey, una meteorologa in carriera la cui personalità raffinata mostrata in tv maschera una profonda angoscia per la distruzione che sta annientando la sua città natale. Dopo un reportage in una casa in fiamme abitata da una famiglia di cinque persone, Stacey si sente sopraffatta. La storia intreccia le sue paure per la crisi climatica e uno strano incontro con la madre, dalla quale è stata abbandonata molto tempo fa.

High Potential ospita Aiden Turner nella stagione 2

L'ex star de La valle dei pini Aiden Turner ha ottenuto un ruolo da guest star nell'episodio di High Potential in onda negli Stati Uniti la prossima settimana, il settimo della stagione 2. Interpreterà Rhys, un uomo colto e ben vestito, specializzato nel recupero di opere d'arte. Lui si muove nel torbido mondo dei capolavori rubati con la tenacia di un pubblico ministero e l'istinto di un detective.

Stumble: La nuova comedy di NBC ospita Dascha Polanco

Dascha Polanco, attrice conosciuta per i suoi trascorsi in Orange Is the New Black e più di recente in The Walking Dead: Dead City, apparirà nella nuova comedy di NBC ambientata nel mondo del cheerleading universitario Stumble. Ruoli da guest star sono stati affidati anche a Jeff Hiller (Somebody Somewhere) e Ashlie Atkinson (The Gilded Age). Interpreteranno rispettivamente la madre di una delle ragazze della squadra di cheerleader al centro della storia, Krystal (Anissa Borrego); Augustus, proprietario della locale fabbrica di caramelle e anche il più grande benefattore della città; e Miss Dot, una donna eccentrica che aiuta la squadra con vari lavoretti.

