Celebrity Hunted, la caccia all'uomo riparte a maggio: Ecco la data d'uscita della stagione 4

Tra i protagonisti dei nuovi sei episodi l'attore Raoul Bova e la modella Belen Rodriguez.

Prime Video annuncia che la quarta stagione del reality thriller italiano Celebrity Hunted: Caccia all'uomo sarà disponibile in streaming a partire dal 6 maggio. La prima settimana saranno rilasciati i primi tre episodi, seguiti il 13 maggio dagli ultimi tre. Nel frattempo, ne è stato diffuso anche il poster ufficiale.

Celebrity Hunted: I protagonisti della stagione 4

Celebrity Hunted: Caccia all'uomo è un gioco in cui otto personaggi di spicco del panorama italiano si danno alla fuga e cercano di mantenere l'anonimato per due settimane mentre girano l'Italia in lungo e largo per eludere i "cacciatori", alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. Mentre i cacciatori possono ricorrere a qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la caccia, queste ultime hanno limitate risorse economiche a disposizione per preservare la loro libertà.

Dopo il successo delle prime tre stagioni, la nuova edizione tornerà a regalare al pubblico di Prime Video momenti di spettacolo carichi di suspense e adrenalina, con un pizzico di comicità. I protagonisti della stagione 4 saranno l'attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l'attrice Rocío Muñoz Morales; la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez; i rapper Guè e Ernia; e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.