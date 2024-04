Celebrity Hunted: Caccia all'uomo, Belen Rodriguez travestita da suora nel trailer ufficiale della stagione 4

News Serie TV

La nuova stagione sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 6 maggio.

Manca poco all'arrivo su Prime Video dell'attesa quarta stagione del reality thriller italiano Celebrity Hunted: Caccia all'uomo. L'appuntamento è fissato per il 6 maggio, ogni lunedì con tre episodi per due settimane. Nel frattempo, qui di seguito è possibile gustarsi un'anteprima grazie al trailer ufficiale.

Cosa ci aspetta nella stagione 4 di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo

Gli attori e coniugi Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, le modelle e sorelle Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani sono i protagonisti della quarta stagione di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo. Anche questa volta, la loro missione è mantenere l'anonimato e preservare la libertà per due settimane, con limitate risorse economiche, mentre un gruppo formato da alcuni dei più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker dà loro la caccia in giro per l'Italia.

Il trailer regala già alcuni momenti di grande ilarità, come le sorelle Rodriguez in fuga in auto con una suora, anch'esse con addosso una tonaca, la stessa Belen che affronta la sfida senza rinunciare alla compagnia di un buon calice di vino, Ballerina che si sottrae suo malgrado ai buoni consigli del proprio medico, neppure davanti a un lottatore di sumo, Bova che prima indossa una parrucca e poi si lancia in uno specchio d'acqua e i due rapper intenti a crearsi uno spartano giaciglio per la notte.