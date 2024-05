CBS spiega perché ha cancellato NCIS: Hawai'i

News Serie TV

In un nuovo messaggio condiviso sui social, la protagonista Vanessa Lachey afferma: "Vorrei avessimo avuto un vero addio, mi dispiace che non lo abbiamo fatto".

Con oltre 5 milioni di spettatori, anche questa settimana NCIS: Hawai'i è stata una delle serie più viste della tv americana. Numeri i suoi che farebbero invidia a molte realtà televisive, tra l'altro per una produzione che fa parte di uno dei franchise più forti dell'industria dell'intrattenimento. Eppure, pochi giorni fa, CBS ha deciso di cancellare lo spin-off dopo tre stagioni, senza dargli un finale. Il motivo di questa sorprendente presa di posizione è stato spiegato nelle scorse ore dalla presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach, in occasione della presentazione del palinsesto per la stagione televisiva 2024-25, in cui la nuova NCIS: Origins prende il posto di NCIS: Hawai'i.

Perché NCIS: Hawai'i è stata cancellata?

"È nostro dovere mantenere sempre aggiornata la programmazione e mantenere lo slancio. Quant'anno abbiamo dovuto prendere decisioni davvero difficili", ha detto Reisenbach. "Tutto è tornato [dagli scioperi di Hollywood] in maniera davvero forte, ma alla fine dobbiamo guardare alla coesione del flusso della programmazione. Dobbiamo valutare i dati finanziari e la performance complessiva e prendere decisioni difficili". In sostanza, la dirigente ha spiegato che, nell'ottica in cui bisogna costantemente rinnovarsi, in un palinsesto in cui gli spazi sono limitati e tutto va sostanzialmente bene, si è deciso di sacrificare quei titoli per i quali il margine tra spesa e resa risultava più contenuto.

Chiaramente, questo ha poco di consolatorio per i fan di NCIS: Hawai'i. E a quei tanti che negli ultimi giorni si sono mobilitati nel disperato tentativo di salvare il procedurale, Reisenbach ha dato un'ulteriore stoccata ammettendo che non c'è alcuna possibilità che la rete faccia un passo indietro nello stesso modo in cui ha fatto (due volte) con S.W.A.T. Inoltre, stando a quanto appresso da TVLine, non c'è neppure alcuna possibilità che NCIS: Hawai'i sia acquistata e portata avanti altrove.

Mercoledì, tornando sulla notizia della cancellazione, la protagonista Vanessa Lachey ha condiviso su Instagram un video in cui appare di spalle, seduta in riva all'oceano, nello stesso punto in cui aveva filmato una scena del primo episodio di NCIS: Hawai'i, ammettendo nella didascalia: "Mentre ero seduta qui oggi, sapendo che il nostro show era finito, mi sono rivolta di nuovo [all'oceano, chiedendo] cosa faremo ora. Mi ha risposto con facilità. Proprio come l'aria colpisce l'acqua e l'acqua colpisce la terra, le onde si collegano alla riva, alcune con un impatto enorme, poi... tornano indietro. Vedete... non siamo destinati a restare qui per sempre, abbiamo del tempo in prestito. Apprezziamo ciò che ci è stato dato per il nostro uso, lo coltiviamo e poi lo lasciamo migliorato per il prossimo sognatore".

L'attrice ha aggiunto: "Vorrei che avessimo più tempo, mi dispiace che non ne abbiamo. Vorrei avessimo avuto un vero addio, mi dispiace che non lo abbiamo fatto. So che tutti siamo connessi più profondamente di qualsiasi show televisivo. Andrò fino ai confini della terra per il mio cast e la mia troupe! Se ne incontrate qualcuno... assumetelo! Non rimarrete delusi. Persone così sono il sale della terra. Alle Hawai'i non diciamo 'Addio', diciamo 'A Hui Hou', che significa 'Finché non ci incontreremo di nuovo'. A tutti voi e soprattutto agli amati fan... A Hui Hou".