Castle Rock: Nuovi dettagli della serie tv di Stephen King e J.J. Abrams

Castle Rock, il misterioso progetto che Stephen King e J.J. Abrams stanno preparando per Hulu, comincia a svelarsi. Oltre ad aver confermato la nuova miniserie, il servizio di video in streaming ha rivelato che gli episodi saranno 10 e si baseranno sulle storie brevi del famoso e amato scrittore statunitense.

C'è di più. Castle Rock è descritto come un drama horror-psicologico ambientato nell'immaginaria cittadina omonima del Maine che ha fatto spesso da scenario ai romanzi di King. Hulu la definisce "la prima nel suo genere a esplorare i temi e i mondi che uniscono l'intero universo di King, mentre ci si addentra in alcuni dei suoi racconti più celebri e amati".

L'ideatore di Manhattan Sam Shaw e il collega Dustin Thomason scriveranno le sceneggiature e affiancheranno Abrams alla produzione esecutiva. Le riprese cominceranno entro la fine dell'anno, per una messa in onda presumibilmente nel 2018. La scorsa settimana, Bad Robot, la casa di produzione di Abrams, ha diffuso un teaser del progetto nel quale i nomi di personaggi e luoghi dei romanzi di King - come Danny Torrance (Shining), Annie Wilkes (Misery) e il carcere di Shawshank (Le ali della libertà) - galleggiano in un intricato sistema arterioso che si rivela essere la mappa di Castle Rock. Ve lo riproponiamo qui di seguito: