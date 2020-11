Castle Rock cancellata: La terza stagione non ci sarà

News Serie TV

Il thriller psicologico ambientato nell'universo narrativo di Stephen King si ferma dopo due stagioni.

Il servizio di video in streaming Hulu ha deciso di cancellare dopo due stagioni Castle Rock, la serie antologica basata sulle molte storie e su diversi personaggi creati da Stephen King e accomunati dalla cittadina immaginaria del Maine del titolo, scenario in cui il famoso scrittore ha ambientato numerosi racconti. Disponibile anche in Italia su Starzplay (fruibile su Rakuten TV e Apple TV), l'horror - che puà vantare tra i produttori esecutivi anche J.J. Abrams - non tornerà quindi con una terza stagione.

Castle Rock si ferma dopo due stagioni

Nella prima stagione, arrivata in streaming a luglio 2018, Castle Rock segue Henry Deaver (André Holland, The Knick), un avvocato penalista specializzato nella difesa dei condannati a morte che torna nella sua città natale dopo che un uomo misterioso viene trovato imprigionato nei sotterranei di un penitenziario. La seconda stagione, disponibile da ottobre 2019, ruota attorno a una sorprendente Lizzy Caplan (Masters of Sex) nei panni di una versione più giovane di Annie Wilkes di Misery, una psicopatica in fuga dall'FBI dopo aver commesso un omicidio. Il suo arrivo a Castle Rock, però, scatena una serie di eventi bizzarri e terrificanti.

Gli altri progetti basati su opere di Stephen King

La cancellazione di Castle Rock da parte di Hulu arriva qualche mese dopo quella di High Fidelity, la serie tratta dal romanzo di Nick Hornby conosciuto in Italia con il titolo Alta Fedeltà. I fan di Stephen King, però, possono consolarsi pensando a tutti gli altri progetti televisivi basati sui lavori dello scrittore. Tra quelli recenti o in arrivo ricordiamo la miniserie di HBO The Outsider, Mr. Mercedes, adattamento dell'omonimo romanzo attualmente disponibile negli Stati Uniti su Peacock, e The Stand, la serie tratta da L'ombra dello scorpione che debutterà il 17 dicembre su Paramount+. Tra quelli in sviluppo ci sono invece Overlook, serie horror spin-off del famosissimo romanzo Shining ordinata a HBO Max e la miniserie di AppleTV+ Lisey's Story, adattamento dell'omonimo romanzo con Julianne Moore e Clive Owen.