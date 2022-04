Casper: Una serie live-action in sviluppo a Peacock

News Serie TV

Il progetto segue di quasi un trentennio l'amato lungometraggio diretto da Brad Silberling.

Casper torna in tv, questa volta con una serie live-action! Il servizio streaming Peacock sta collaborando con lo sceneggiatore e produttore esecutivo Kai Yu Wu (Deception, Hannibal) e gli studi UCP e DreamWorks Animation allo sviluppo di una serie di formazione incentrata sul celebre fantasmino creato nei primi anni '40 da Seymour Reit e Joe Oriolo, protagonista nel 1995 dell'omonimo film di successo diretto da Brad Silberling.

Casper: La trama della serie live-action

A metà tra uno show horror e una serie d'avventura, Casper reinventa le origini del personaggio in una storia che esplora cosa significa essere vivi. Quando una nuova famiglia arriva nella piccola città di Eternal Falls, Casper si ritrova coinvolto in un mistero che rivela oscuri segreti rimasti sepolti per oltre 100 anni.

Introdotto da una serie di cortometraggi animati e anche da un fumetto della Harvey Comics, nel corso dei decenni, Casper è stato al centro di numerosi altri sceneggiati animati, il più recente dei quali Casper: Scuola di paura tra il 2009 e il 2012. Il primo adattamento live-action è stato il film del '95, con il personaggio doppiato da Malachi Pearson nella versione originale. La pellicola, il cui cast include una giovanissima Christina Ricci, è stata un successo al botteghino, con un incasso di oltre 287 milioni di dollari in tutto il mondo contro i 55 milioni spesi per la sua realizzazione. Successivamente sono stati realizzati i film Casper: Un fantasmagorico inizio e Casper e Wendy: Una magica amicizia, oltre a un paio di cortometraggi animati.