Carmen Sandiego: Netflix conferma la stagione 2

Nuove avventure in giro per il mondo attendono la giovane e solerte Carmen Sandiego. Con un'immagine condivisa via social network, Netflix ha confermato il ritorno della serie animata incentrata sulla famosa ladra internazionale con un secondo ciclo di episodi, disponibile prossimamente.

"Vi siete chiesti in quale parte del mondo si troverà Carmen Sandiego nella stagione 2? Beh, sta tornando ufficialmente su Netflix! Tenete stretti quei fedora rossi e restate sintonizzati per ulteriori dettagli", si legge nel commento che accompagna l'immagine in alto.

Il rinnovo di Carmen Sandiego, ammesso lo si possa definire tale, non giunge inaspettato, dal momento che di 20 episodi aveva parlato Netflix ai tempi dell'ordine della serie, mentre lo scorso gennaio, con il lancio della prima stagione, ne sono stati rilasciati soltanto 9. In una precedente intervista con Bustle, la doppiatrice Gina Rodriguez, che per il servizio di video in streaming interpreterà Carmen Sandiego anche in un film live-action, si era lasciata sfuggire che una seconda stagione era stata già completata.