Carla Gugino nella stagione 2 di Manhunt

Carla Gugino avrà a che fare con tutt'altro tipo di terrore in Manhunt. La star di Hill House ha firmato con il servizio di video in streaming Spectrum per il ruolo femminile principale in Lone Wolf, seconda stagione della serie antologica incentrata su alcuni dei criminali più pericolosi della storia e gli sforzi compiuti per fermarli.

Come annunciato all'inizio del mese, Lone Wolf ricostruisce la caccia a Eric Rudolph (interpretato dall'attore di Boardwalk Empire Jack Huston), responsabile per l'attentato alle Olimpiadi di Atlanta 1996 in cui morirono due persone, nonché di altre azioni terroristiche nel sud degli Stati Uniti, compiute per supportare le campagne dell'associazione ultra-cristiana Christian Identity contro l'aborto e l'omosessualità.

Secondo Deadline, Gugino vestirà i panni di Kathy Scruggs, una giornalista investigativa che lavora per il maggiore quotidiano di Atlanta. Una bevitrice senza peli sulla lingua, Kathy mette le mani sullo scoop che attendeva da 11 anni quando scopre che l'attentatore del Parco Olimpico potrebbe essere la guardia Richard Jewell (Cameron Britton, The Umbrella Academy). Euforica per il colpo, la donna vede però la sua situazione complicarsi mentre le prove cominciano a sposare la verità da un'altra parte.