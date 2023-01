Call My Agent - Italia: Su Sky e NOW la serie che ironizza sui vizi e i capricci delle nostre star

News Serie TV

Debutta oggi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, l’attesissimo remake Sky Original dell’omonima serie cult francese: il racconto della difficile vita degli agenti, con una pioggia di guest star e tanta autoironia.

Call My Agent - Italia, da oggi 20 gennaio su Sky Serie e in streaming su NOW , era la serie che mancava nel panorama televisivo italiano. Nel Paese in cui pretendiamo di essere considerati i migliori in tutto - dalla cucina alla moda, dalla natura all'arte - ci voleva qualcosa che riportasse coi piedi per terra gli intoccabili esponenti del mondo del nostro show business. Questa serie, remake del grandissimo successo francese Dix pour cent, lo fa alla grande portandoci dietro le quinte di un mondo dello spettacolo che vive di regole proprie e cucendo sulle nostre star un umorismo italiano, più caciarone ma anche più intellettuale, che sentiamo inevitabilmente più vicino di quello francese.

La trama e il cast di Call My Agent - Italia: Le frenetiche giornate degli agenti

Composta da 6 spassosissimi episodi, ciascuno con una guest star d'eccezione, Call My Agent - Italia è diretta da Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate, Noi) e scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, Studio Battaglia, Beata te) e, per le sceneggiature degli episodi 4 e 5, da Federico Baccomo (Abbi fede, Studio Battaglia, Improvvisamente Natale). Al centro del racconto ci sono le vicissitudini di una prestigiosa agenzia di spettacolo di Roma, l’immaginaria CMA (Claudio Maiorana Agency), e degli agenti che gestiscono le carriere di grandi star del nostro cinema, spesso assecondando assurde richieste e risolvendo i loro problemi.





Lea (Sara Drago, La grande abbuffata, Jezabel), Gabriele (Maurizio Lastrico, America Latina, Fedeltà), Vittorio (Michele Di Mauro, Studio Battaglia, I delitti del BarLume) ed Elvira (Marzia Ubaldi, I predatori, Suburra – La serie) sono gli agenti della CMA che ogni giorno sono alle prese con i capricci delle loro star. Per i loro assistiti sono tutto: manager, amici, confidenti e psicologi. E, anche se con stili e temperamenti diversi, nel fare il loro lavoro sono i numeri uno. Per fortuna possono contare anche sui loro assistenti Monica (Sara Lazzaro, Doc - Nelle tue mani), Pierpaolo (Francesco Russo, L’Amica Geniale, A Classic Horror Story), Camilla (Paola Buratto, Bang Bang Baby) e su Sofia (Kaze, Anni da cane), la preziosa receptionist dell’agenzia. Presenza fissa tra i corridoi dell'agenzia è poi quella di Luana Pericoli (Emanuela Fanelli, Siccità, Brave ragazze), attrice tra le più stravaganti, eppure molto sicura di sé. Quando il fondatore dell'agenzia Claudio Maiorana decide che è stufo della vita da agente e parte per un viaggio senza ritorno, le cose diventano più difficili da gestire.

Le follie delle star, tra talent e iconici camei

Red carpet, anteprime da sogno, set sfavillanti. Ma anche contratti "con gli americani" da chiudere, feroci rivalità e crisi di nervi da risolvere. La vita degli agenti, che spesso si trovano a dover mettere da parte le loro faccende private per dedicarsi completamente ai loro assistiti, non è facile. Ma non si può certo dire che alla CMA non ci si diverta. Nei sei episodi di Call My Agent - Italia sfila la crème de la crème dello showbiz italiano: grandi personaggi recitano nei panni di se stessi, affiancati da altri artisti protagonisti di già iconici camei come Alberto Angela, Joe Bastianich, Livio Beshir, Dominique Besnehard, Piera Detassis, Paolo Genovese, Federico Ielapi, Pif e Ivana Spagna.

E così troviamo Paola Cortellesi, attrice “secchiona” che sta imparando addirittura il proto etrusco per interpretare la regina Tànaquil in “Tuskia”, grande colossal internazionale sugli Etruschi; il Premio Oscar Paolo Sorrentino, che arriva alla CMA con una nuova – geniale – idea su un nuovo sequel della serie sul Papa, intitolato "The Lady Pope"; Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, disperata perché lui si è immedesimato troppo nell’ultimo personaggio e ora non riesce più a uscirne. Matilda De Angelis, vittima di un’improvvisa tempesta mediatica che rischierà di travolgere l’intera agenzia; Stefano Accorsi, attore che non vuole perdere nessuna opportunità e che accetta troppi lavori insieme rischiando di mandare in tilt il suo agente; infine Corrado Guzzanti, che invece non vorrebbe accettare nuovi progetti ma si ritrova suo malgrado incastrato in un “progettone spaziale”.

È impossibile non divertirsi con Call My Agent - Italia. E se sei episodi vi sembreranno pochi, sappiate che - come confermato da Sonia Rovai, Senior Director Scripted Productions Sky Studios - si sta già lavorando alla seconda stagione. Intanto l'appuntamento è da oggi, 20 gennaio, ogni venerdì su Sky Serie e in streaming su NOW.



