Call My Agent - Italia e la sfida di adattare l'umorismo francese sulle nostre star: Parlano i protagonisti

Debutta il 20 gennaio su Sky e in streaming su NOW la nuova comedy remake del cult francese Dix pour cent: l'hanno presentata a Roma Sky, gli attori, il regista Luca Ribuoli e la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan.

Fare un adattamento di un grande successo internazionale è sempre un'impresa che richiede coraggio e originalità. Ma Sky non ha voluto sottrarsi alla sfida e ha pensato bene di rovistare nello star system italiano affidandosi al regista Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate, Noi) e alla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, Circeo, Beata Te) regalandoci già a gennaio una delle serie più attese dell'anno: Call My Agent - Italia, comedy remake dell'apprezzatissima serie francese Dix pour cent (nota con il titolo internazionale di Call My Agent!). Com'è stato omaggiare e, allo stesso tempo, prendere in giro il cinema italiano e i suoi protagonisti? E che operazione è stata fatta per trasformare l'umorismo tipico della serie originale francese in una comicità che funzionasse sulle nostre star? In attesa del debutto della serie (in arrivo dal 20 gennaio su Sky Serie e in streaming su NOW ), ce lo hanno raccontato oggi i rappresentanti di Sky, il produttore Carlo Degli Esposti, Ribuoli e Nur Sultan insieme al corposo ed entusiasta cast che include Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Emanuela Fanelli, Paola Buratto, Sara Lazzaro e Kaze che hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione della serie, a Roma (e Francesco Russo, assente perché al momento impegnato su un set).

La trama di Call My Agent - Italia

Call My Agent - Italia racconta in 6 episodi le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano. L’agenzia di management di attori al centro del racconto, la CMA (Claudio Maiorana Agency), ha sede a Roma, la città del cinema per eccellenza. Seguiamo così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Il risultato è un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz.

Call My Agent - Italia: Adattare un successo tra i successi

Antonella d'Errico, EVP Programming Sky Italia, ha sottolineato come esordire nel 2023 con Call My Agent - Italia sia motivo di grande orgoglio, soprattutto in un momento considerato "il culmine dell’età dell’oro della serialità". "Basti pensare che, sono negli USA, nel 2022 sono stati prodotti oltre 850 titoli. Questo impone una riflessione su cosa può davvero 'bucare' questo rumore di fondo", ha aggiunto d'Errico. C'è molta fiducia nel progetto e nella sua capacità di far affezionare sia il pubblico che la critica. "Ha una storia di successo, ma anche perchè la versione italiana è riuscita a trasportare uno humor francese su uno stile tipicamente italiano. E poi è la prima volta che una serie italiana raduna uno star system così consistente", secondo l'EVP Programming di Sky Italia.

Confermata già la seconda stagione, parola chiave: originalità

Sonia Rovai, Senior Director Scripted Productions Sky Studios, ha voluto confermare che, proprio per l'entusiasmo che ha generato la serie, si sta già lavorando alla seconda stagione di Call My Agent - Italia. La stella polare seguita e da seguire è stata sempre l'originalità. "Per noi gli adattamenti sono rari perché ci piace dare l’impronta Sky. Questa serie è l’eccezione che conferma la regola, soprattutto grazie alla penna di Lisa Nur Sultan, al regista e al cast. Abbiamo rivisto alcune storie orizzontali e sono arrivati alcunu suggerimenti anche dai talent. Hanno lavorato con Lisa ad alcune storie che si adattassero su di loro", ha sottolineato.

Anche Carlo Degli Esposti, produttore di Palomar, ha parlato della realizzazione di Call My Agent - Italia come di una sfida vinta: "La sfida era non aver pausa di un format bellissimo. L'ideatore della serie originale, quando ha visto il montato, ha detto 'Quasi quasi sono geloso del risultato'". Il merito è anche di guest star davvero d'eccezione che si sono prestate immediatamente a interpretare delle versioni colorite di se stessi: Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti che nei diversi episodi danno del filo da torcere agli agenti della CMA. "Non c’era la fila fuori perchè non l’abbiamo detto troppo in giro e i posti si sono riempiti praticamente subito. Siamo stati fortunati che tutti hanno accettato", ha spiegato Lisa Nur Sultan.

La sceneggiatrice non ha nascosto di essersi buttata a capofitto nel progetto con una certa incoscienza. "Siamo partiti pensando che fosse un'idea forte, poi sono arrivate le pressioni perché c’è chi diceva che in Italia non abbiamo le star, che la serie era intoccabile, che non c’era uno star system italiano", ha osservato. Ma, alla fine, si è concentrata sul fulcro del racconto: un luogo di lavoro che diventa famiglia, da cui possono le carriere possono partire o in cui possono fermarsi.

Un cast affiatato e ben assortito

A proposito del cast, il regista Luca Ribuoli ha rivendicato l'ottimo lavoro fatto nella scelta degli attori - sia quelli alla prima esperienza come Paola Buratto che l'esperta Marzia Ubaldi (I predatori, Suburra - La serie) - riportando i complimenti anche dei talent che sono apparsi nella serie, soprattutto quelli di Paolo Sorrentino. Proprio Ubaldi, che ha confessato di non aver visto la serie francese, ha detto di essersi convinta ad accettare il ruolo di Elvira, l'agente più anziana ed esperta dell'agenzia, perché aveva a sua volta fiducia in Ribuoli. "La nostra serie sarà anche più bella di quella francese. A me la comicità francese personalmente non piace. E poi noi siamo molto più bravi. Sono stati dei colleghi fantastici, mi sono piaciuti tutti molto", ha scherzato l'attrice.

Sara Drago, che interpreta la rigidissima e preparatissima agente Lea Martelli (un personaggio che corrisponde alla Andréa Martel interpretata da Camille Cottin nella serie originale), ha sottolineato come Ribuoli l'abbia aiutata a non cadere "nella macchietta della stronza". "Ho fatto leva sul mio essere brianzola. È stato molto divertente", ha aggiunto. Michele di Mauro, che veste i panni dell'avvocato tutto d'un pezzo Vittorio Baronciani, ha sottolineato il mondo complesso del suo personaggio, "un marito, padre, uomo e anche un professionista serio in un'agenzia che nemmeno esiste in Italia. Un'agenzia fantastica, con il top del top".

Emanuela Fanelli, che nella serie interpreta la stravagante attrice Luana Pericoli, ha parlato della mitomania che spesso affligge le star, che poi è il motore che manda avanti anche il suo personaggio: "Luana riversa tutte le sue frustrazioni sulla sua agente Elvira, con una sorpresa alla fine. La mitomania è una cosa che riguarda tutti noi attori. Per me è stato molto divertente scherzare sulla categoria, prendere in giro prima di tutto me stessa".

Roma: Una città protagonista

Naturalmente, in una serie che parla del nostro showbiz, Roma non poteva che essere protagonista. L'ufficio della CMA ha una vista mozzafiato su Piazza del Popolo e nella serie trovano spazio alcune delle classiche location per eventi e anteprime, dal MAXXI all'Auditorium Parco della Musica. "Anche Roma, la città del cinema, ha contribuito a questo corto circuito realtà-finzione per cui nella nostra serie ci sono agenti interpretati da attori", ha fatto notare Luca Ribuoli.

Non ci resta che goderci la visione di Call My Agent - Italia, che arriva dal 20 gennaio ogni venerdì su Sky Serie, anche on demand, e in streaming su NOW.