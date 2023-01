Caleidoscopio, la spiegazione del finale: Chi uccide [SPOILER]?

News Serie TV

In qualsiasi ordine guardiate l'innovativa serie con Giancarlo Esposito, c'è una domanda che sicuramente vi sarete fatti guardando l'episodio Rosa, il finale cronologico della storia: cerchiamo di rispondere.

Da quando è arrivata su Netflix Caleidoscopio, lo scorso 1° gennaio, se ne sta parlando molto. La serie, incentrata su una delle più ambiziose rapine mai tentate, ha stuzzicato la curiosità degli spettatori per il suo formato: è la prima serie non lineare della piattaforma. Significa che gli 8 episodi che la compongono, ciascuno con il nome di un colore, si possono guardare in ordine casuale. Netflix propone a ciascun utente un ordine diverso, lasciando a lui la possibilità di seguirlo o meno. L'unica regola, che anche noi ci sentiamo di consigliarvi di rispettare, è lasciare l'episodio intitolato Bianco per ultimo, per non rovinarvi alcuni dei colpi di scena più importanti della serie. Per quanto risulti divertente avere il controllo sulla storia - decidendo quindi che prospettiva adottare - questa particolare esperienza di visione può anche lasciare il pubblico confuso e in preda a molti dubbi. C'è una domanda, in particolare, che qualcuno potrebbe porsi dopo aver visto il finale cronologico della storia, cioè l'episodio Rosa ambientato 6 mesi dopo la rapina. Fortunatamente l'ideatore della serie Eric Garcia ha lasciato alcuni indizi che ci permettono di rispondere.

Attenzione: Non continuate a leggere se non avete visto l'episodio Rosa, perché seguiranno spoiler.

Caleidoscopio: Chi ha ucciso Leo Pap? Il finale di Rosa

Una delle grandi domande che potrebbe lasciare interdetto il pubblico riguarda il destino del capobanda della rapina Leo Pap, ex Ray Vernon (interpretato da Giancarlo Esposito). Nel capitolo finale della storia, l'episodio Rosa, Leo alla fine viene colpito da un misterioso uomo armato. Non vediamo il volto del suo assalitore, eppure possiamo risalire comunque alla sua identità. L'indizio che ci ha lasciato il creatore lo troviamo nell'episodio Bianco ed è la maglietta indossata dal figlio di Roger Salas (Rufus Sewell), Brad Salas (Nate Katsuki). Si tratta di una t-shirt decorata con un disegno molto colorato che è la stessa indossata all'assassino di Leo nell'episodio Rosa.

Gli indizi: Leo è morto davvero?

Anche lo stesso Garcia ha confermato la cosa. Parlando con Newsweek della questione, ha detto: "Direi di tornare indietro e guardare cosa indossa il ragazzo che lo segue [Leo]. Guardate se avete visto cosa indossa da qualche altra parte nella serie. Potrei dirvelo, ma è meno divertente, giusto?". Sebbene appaia solo brevemente nella serie, Brad vuole vendicare suo padre uccidendo Leo (non sappiamo se alla fine sia davvero morto, ma poco importa visto che la serie è pensata per essere antologica e, anche se fosse rinnovata, la seconda stagione si concentrerebbe su un'altra storia). Il ragazzo vuole farsi giustizia da solo, visto che l'indagine sulla rapina di Leo porta all'arresto di suo padre e alla relativa condanna a decenni di carcere. In Bianco, Brad dice a suo padre che vuole lasciare la scuola per iniziare a lavorare con lui in azienda. Capiamo quindi che è un tipo piuttosto impaziente, il che potrebbe spiegare perché sceglie di vendicarsi di Leo con le proprie mani.