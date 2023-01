Caleidoscopio: In che ordine guardare gli episodi? Ecco le migliori combinazioni

News Serie TV

Lo heist drama con Giancarlo Esposito è la prima serie non lineare di Netflix: potete guardare gli 8 episodi nell'ordine che preferite, ma vi consigliamo in che modo scegliere il vostro in base ai vostri gusti.

Su Netflix è arrivata Caleidoscopio, una serie che si presenta come un'assoluta novità sulla piattaforma. Non tanto per la trama, per la quale si inserisce nel classico genere dello heist drama, ma per il formato: una storia innovativa e non lineare composta da 8 episodi che hanno il titolo di un colore e si possono guardare in ordine casuale. Netflix propone a ciascun utente un ordine diverso (le combinazioni possibili sono teoricamente oltre cinquemila), ma si può anche decidere di non seguire il suggerimento e procedere autonomamente. La storia non cambia e alla fine tutti saranno in grado di mettere insieme i pezzi del puzzle. Ma qual è l'ordine migliore in cui guardare gli episodi? Dipende dalle vostre preferenze. Sulle pagine social di Netflix sono apparsi diversi possibili ordini consigliati in base all'effetto che volete ottenere e al punto di vista che volete adottare. E molti altri ne abbiamo trovati spulciando tra Twitter e TikTok. Qui vi riportiamo qualche proposta e facciamo alcune considerazioni. Andiamo per ordine.

La trama di Caleidoscopio

Ma di cosa parla Caleidoscopio? La serie, creata da Eric Garcia, è incentrata sulla più grande rapina mai tentata. Il racconto è vagamente ispirato a una storia vera: la scomparsa di circa 70 miliardi di dollari in obbligazioni nel centro di Manhattan durante l'uragano Sandy. Copre un arco di tempo che va da 24 anni prima della rapina fino a sei mesi dopo il colpo. La storia è quella di un gruppo di ladri esperti che tentano di aprire un caveau apparentemente indistruttibile. Ogni episodio rivela un pezzo di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, intrighi, lealtà e tradimenti che, oltre ai ladri, coinvolge anche il team di sicurezza aziendale più potente del mondo e le forze dell'ordine. Come è stata pianificata la rapina? Chi se la cava? Chi tradisce chi? A tutte queste domande dovrà rispondere lo spettatore stesso decidendo autonomamente l'ordine di visione degli episodi.

I came up with a bunch of different orders to watch Kaleidoscope in so you don’t have to pic.twitter.com/FE6IiwjzM9 — Netflix (@netflix) January 2, 2023

Qual è l'ordine corretto degli episodi? Le diverse possibilità

Non esiste un ordine corretto per la visione degli episodi di Caleidoscopio. Dopo Nero, che è una brevissima introduzione che spiega il meccanismo, alla maggior parte degli utenti appare come primo episodio Verde o Giallo. Blu, Viola e Arancione si possono guardare in maniera davvero random, e infatti il loro ordine cambia costantemente da account ad account. Tuttavia, abbiamo notato una costante: Netflix consiglia a tutti gli utenti di lasciare per ultimi gli episodi Rosso (la mattina dopo la rapina), Rosa (6 mesi dopo la rapina) e Bianco (la rapina) per non spoilerare a nessuno i colpi di scena e permettere a tutti di scoprire solo alla fine l'esito del colpo. Ci sembra un suggerimento sensato, tuttavia potete comunque decidere di ignorarlo. Di seguito vi consigliamo alcuni possibili approcci che potete seguire, svelandovi infine quello che - secondo il nostro parere - ci sembra il più coerente.

L'ordine cronologico

Se volete seguire la storia in ordine cronologico, quindi partendo da 24 anni prima fino a 6 mesi dopo la rapina, questo è l'ordine da adottare:

Viola: 24 anni prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Blu: 5 giorni prima della rapina

Rosso: La mattina dopo la rapina

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Bianco: La rapina, l'epico finale della storia

L'ordine cronologico inverso

Guardare la storia al contrario è l'approccio più complicato ma anche quello più divertente. In questo modo vedrete i personaggi morire, per poi vederli vivi nell'episodio successivo, li vedrete prima vecchi e poi ringiovaniti.

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Rosso: La mattina dopo la rapina

Blu: 5 giorni prima della rapina

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Viola: 24 anni prima della rapina

Bianco: La rapina, l'epico finale della storia

Came up with a few more orders to watch Kaleidoscope in so you don’t have to... pic.twitter.com/83kCslkJ39 — Netflix (@netflix) January 4, 2023

Come se guardaste un film di Tarantino

Volete un'esperienza alla Pulp Fiction? Questo ordine fa per voi.

Blu: 5 giorni prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Viola: 24 anni prima della rapina

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Bianco: La rapina, l'epico finale della storia

Rosso: La mattina dopo la rapina

Come se guardaste un classico film poliziesco

Questo approccio vi consente di andare costantemente avanti e indietro nel tempo rimanendo sempre col fiato sospeso.

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Viola: 24 anni prima della rapina

Rosso: La mattina dopo la rapina

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Blu: 5 giorni prima della rapina

Bianco: La rapina, l'epico finale della storia

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Seguendo i colori dell'arcobaleno

Un ordine che consigliamo a chi si vuole sbizzarrire. Puro divertimento, ma con l'epico finale rigorosamente per ultimo.

Rosso: La mattina dopo la rapina

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Blu: 5 giorni prima della rapina

Viola: 24 anni prima della rapina

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Bianco: La rapina, l'epico finale della storia

L'ordine migliore (secondo noi)

Dopo un'attenta valutazione, abbiamo individuato l'ordine che secondo noi di Comingsoon.it - Serie TV rende la storia intrigante al punto giusto e, allo stesso tempo, comprensibile. Giallo è un episodio che introduce tutti i personaggi quindi è il primo episodio ideale. Verde ci riporta indietro nel tempo, ma non di troppo, mentre Viola ci presenta un lungo flashback in modo da capire non troppo tardi nella visione come tutto è iniziato. Arancione e Blu spostano la storia in avanti accompagnandoci verso l'epico finale che, come suggerisce Netflix, dovrebbe essere sempre la combinazione Rosso-Rosa-Bianco.

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Viola: 24 anni prima della rapina

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Blu: 5 giorni prima della rapina

Rosso: La mattina dopo la rapina

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Bianco: La rapina, l'epico finale della storia

In qualsiasi ordine guarderete gli episodi di Caleidoscopio, l'esperimento di Netflix sembra stia funzionando bene. La serie, infatti, è uscita lo scorso 1° gennaio e da qualche giorno staziona fissa al primo posto della Top 10 giornaliera di diversi Paesi, compresa l'Italia. Diventerà il prossimo fenomeno di Netflix?