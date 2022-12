Caleidoscopio: Il trailer ufficiale della miniserie sperimentale che mette alla prova il nostro ingegno

News Serie TV

L'innovativo heist drama arriva il 1° gennaio ed è la prima serie non lineare di Netflix: l'ordine di visione degli episodi lo decidete voi.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Caleidoscopio, una nuova serie che è un vero e proprio esperimento perché vuole mettere alla prova la pazienza e l'arguzia degli spettatori. Descritta come la prima serie non lineare della piattaforma, questa innovativa miniserie antologica è composta da 8 episodi che coprono la storia di una rapina lunga 25 anni. La particolarità? Gli episodi possono essere guardati in qualsiasi ordine e sta a chi guarda ricomporre i pezzi del puzzle. L'appuntamento è per il primo giorno del nuovo anno, il prossimo 1° gennaio.

La trama di Caleidoscopio

Caleidoscopio si svolge nell'arco di 25 anni e segue una banda di ladri provetti nel loro tentativo di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Sotto l'occhio vigile della più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e delle forze dell'ordine, ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. In che modo la banda di ladri ha architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare?

In che ordine guardare gli episodi?

Liberamente ispirata alla storia vera dei settanta miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi nel centro di Manhattan durante l'uragano Sandy, Caleidoscopio è composta da otto episodi che vanno da 24 anni prima a 6 mesi dopo il colpo. Ogni spettatore avrà un'esperienza diversa di visione perché, dopo aver guardato un'introduzione intitolata "Nero", riceverà da Netflix diverse proposte che pescherà a caso l'ordine degli episodi, tutti intitolati con il nome di un colore. Ogni spettatore alla fine vedrà tutti gli episodi, ma l'ordine in cui li guarderà influenzerà il suo punto di vista sulla storia, i personaggi e le domande e le risposte al centro della rapina. Insomma, l'ordine non modificherà la storia. Ciò che cambierà sarà il proprio approccio e il proprio personale caleidoscopio di colori, appunto.

Il cast e i personaggi

Il cast di Caleidoscopio include attori noti e già ampiamente apprezzati: tra questi Giancarlo Esposito (Breaking Bad) sarà Leo Pap, la mente dietro la rapina; Jai Courtney (Spartacus) lo scassinatore Bob Godwin; Rufus Sewell (The Man in the High Castle) sarà l'esperto di sicurezza ed ex ladro Roger Salas; Tati Gabrielle (The 100) sarà Hannah Kim, una donna intelligente e ambiziosa nel team della corporate secutiy; Paz Vega (The OA) sarà Ava Mercer, una specialista di armi che di giorno fa l'avvocato; Peter Mark Kendall (Chicago Med) sarà Stan Loomis, contrabbandiere con una grande passione per i piaceri epicurei della vita; Rosaline Elbay (Ramy) sarà Judy Goodwin, la specialista in demolizioni della banda; Jordan Mendoza (Maurice on Mars) sarà l'autista e brillante meccanico della banda, RJ Costa Jr.; Soojeong Son (Servant) sarà Liz Kim, sorella di Hannah e aspirante DJ; Hemky Madera (Regina del Sud) sarà Carlos Sujo, braccio destro di Roger Salas e leale capo della sicurezza; Niousha Noor (Here and Now) sarà Nasan Abbasi, la tenace agente dell FBI che è una spina nel fianco per la banda di ladri.

Eric Garcia è creatore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Jose Padilha (Narcos), anche regista dei primi due episodi. Il team di produzione include anche il regista Ridley Scott, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones, Justin Levy e Russell Fine.