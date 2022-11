Caleidoscopio con Giancarlo Esposito è la prima serie non lineare di Netflix: Ma cosa significa?

News Serie TV

Lo heist drama arriverà in streaming il prossimo 1° gennaio: ecco le prime immagini e tutto quello che c'è da sapere su una serie che si presenta come un vero e proprio esperimento per mettere alla prova il pubblico.

Una rapina pianificata per 25 anni e un puzzle che lo spettatore dovrà risolvere in 8 episodi. Netflix inaugura l'anno nuovo con una serie che ha tutta l'aria di essere una novità assoluta e che potrebbe rivelarsi tanto una trovata geniale quanto un esperimento di difficile comprensione. Si tratta di Caleidoscopio, miniserie in arrivo in streaming i prossimo 1° gennaio. Viene descritta come una serie antologica "innovativa e non lineare", ma cosa significa? Vi spieghiamo tutto mostrandovi anche le prime immagini e un video first look diffusi da servizio di video in streaming.

La trama di Caleidoscopio

Nota precedentemente con il titolo di Jigsaw, Caleidoscopio è incentrata sulla più grande rapina mai tentata. Il racconto è vagamente ispirato a una storia vera: la scomparsa di circa 70 miliardi di dollari in obbligazioni nel centro di Manhattan durante l'uragano Sandy. La serie, composta da 8 episodi, copre un arco di tempo che va da 24 anni prima della rapina fino a sei mesi dopo il colpo. La storia è quella di un gruppo di ladri esperti che tentano di aprire un caveau apparentemente indistruttibile. Ogni episodio rivela un pezzo di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, intrighi, lealtà e tradimenti che, oltre ai ladri, coinvolge anche il team di sicurezza aziendale più potente del mondo e le forze dell'ordine. Come è stata pianificata la rapina? Chi se la cava? Di chi ci si può fidare? A tutte queste domande dovrà rispondere lo spettatore stesso decidendo autonomamente l'ordine di visione degli episodi.

Cosa significa "non lineare" e in che ordine guardare gli episodi di Caleidoscopio

Netflix spiega che "l'avvincente serie crime antologica adotta un approccio non lineare alla narrazione, costruendo intrighi e suspense in modo unico, in modo che ciascun abbonato Netflix sperimenti un'esperienza visiva immersiva diversa". Alcuni spettatori possono iniziare con determinati episodi (come gli episodi intitolati "Giallo" o "Verde"), quindi approfondire la storia e la propria esperienza di visione con episodi diversi ("Blu" o "Viola" o "Arancione", seguiti da "Rosso" o " Rosa") fino all'epico finale della storia intitolato "Bianco: La Rapina"). Oppure si può adottare un approccio cronologico. Tutti gli spettatori alla fine vedranno tutti gli episodi, ma l'ordine in cui li guarderanno influenzerà il loro punto di vista sulla storia, i personaggi e le domande e le risposte al centro della rapina. Insomma, si può decidere di guardare gli episodi in qualsiasi ordine e poi mettere insieme i pezzi del puzzle. Ciò che cambierà sarà il proprio approccio alla storia e il proprio personale caleidoscopio di colori, appunto. Ecco l'elenco degli episodi con i relativi titoli:

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Blu: 5 giorni prima della rapina

Viola: 24 anni prima della rapina

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Rosso: La mattina dopo la rapina

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Bianco: La rapina, l'epico finale della storia

Il cast e i personaggi

Il cast di Caleidoscopio è davvero ricco e include attori noti e già ampiamente apprezzati: tra questi Giancarlo Esposito (Breaking Bad) sarà Leo Pap, la mente dietro la rapina; Jai Courtney (Spartacus) lo scassinatore Bob Godwin; Rufus Sewell (The Man in the High Castle) sarà l'esperto di sicurezza ed ex ladro Roger Salas; Tati Gabrielle (The 100) sarà Hannah Kim, una donna intelligente e ambiziosa nel team della corporate secutiy; Paz Vega (The OA) sarà Ava Mercer, una specialista di armi che di giorno fa l'avvocato; Peter Mark Kendall (Chicago Med) sarà Stan Loomis, contrabbandiere con una grande passione per i piaceri epicurei della vita; Rosaline Elbay (Ramy) sarà Judy Goodwin, la specialista in demolizioni della banda; Jordan Mendoza (Maurice on Mars) sarà l'autista e brillante meccanico della banda, RJ Costa Jr.; Soojeong Son (Servant) sarà Liz Kim, sorella di Hannah e aspirante DJ; Hemky Madera (Regina del Sud) sarà Carlos Sujo, braccio destro di Roger Salas e leale capo della sicurezza; Niousha Noor (Here and Now) sarà Nasan Abbasi, la tenace agente dell FBI che è una spina nel fianco per la banda di ladri.

Eric Garcia è creatore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Jose Padilha (Narcos), anche regista dei primi due episodi. Il team di produzione include anche il regista Ridley Scott, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones, Justin Levy e Russell Fine.