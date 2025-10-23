Buffy: Il reboot si potrà apprezzare anche senza aver visto la serie originale, parola di Sarah Michelle Gellar

News Serie TV

Sarah Michelle Gellar ha parlato nuovamente dell'atteso reboot di Buffy - L'ammazzavampiri specificando che tutti potranno vederlo e capirlo, anche se non si è mai stati fan della serie degli anni '90.

A più di vent'anni dalla fine di Buffy – L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar torna a parlare del reboot in produzione e rassicura sia i fan storici che i nuovi spettatori: non serve aver visto la serie originale per apprezzare la nuova serie intitolata Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale.

Buffy: Le ultime dichiarazioni di Sarah Michelle Gellar sul reboot

Durante un evento a Los Angeles, Gellar ha parlato con Variety chiarendo che, pur essendo di fatto un sequel della serie originale, il nuovo progetto risulterà profondamente attuale e non sarà necessario conoscere ogni dettaglio della storia di Buffy. "Questa è una serie che piacerà sicuramente ai fan della prima ora, ci saranno molti easter egg, ma vogliamo anche prresentarla a una nuova generazione di spettatori che non hanno mai visto la serie originale", ha dichiarato l'attrice. C'è, insomma, la volontà di rendere il progetto accessibile a un pubblico più ampio, senza comunque dimenticare le proprie radici.

La trama: Un nuovo inizio per il mito di Buffy

Il reboot, prodotto da Hulu, è diretto da Chloé Zhao, premio Oscar per Nomadland, e scritto dalle sorelle Nora e Lilla Zuckerman, già autrici di Poker Face. La regista, grande fan della serie sin da adolescente, ha voluto dare vita a un racconto che fosse al tempo stesso omaggio e rinascita del Buffyverse. Protagonista della nuova storia sarà la giovane Ryan Kiera Armstrong (Star Wars: Skeleton Crew), nei panni di una liceale introversa che scopre di appartenere a un mondo oscuro e soprannaturale. Al suo fianco, Sarah Michelle Gellar tornerà in un ruolo ricorrente come Buffy, simbolo della precedente generazione di Cacciatrici.

L'attualità della nuova serie su Buffy

Sarah Michelle Gellar, in interviste precedenti, aveva già chiarito che il nuovo progetto non sostituirà Buffy Summers con un'altra protagonista dicendo: "Non ci sarà una nuova Buffy. Buffy sono ancora io. Il mio desiderio è far tornare più personaggi possibili della serie originale, anche quelli che sono morti. Ma dobbiamo creare spazio per nuove storie e nuovi protagonisti".

Nel raccontare le ragioni del suo ritorno, Gellar ha ora spiegato che il progetto le è sembrato particolarmente attuale perché, mai come adesso, abbiamo bisogno di ero in cui credere. "Viviamo tempi difficili e penso che le persone si sentano più isolate e sole e viviamo in una società incredibilmente digitale. Ma, in definitiva, più diventiamo tecnologicamente connessi, più ci disconnettiamo e quindi la famiglia e quei momenti autentici diventano sempre più importanti", ha osservato.