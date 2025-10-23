TGCom24
Home | Serie TV | News | Buffy: Il reboot si potrà apprezzare anche senza aver visto la serie originale, parola di Sarah Michelle Gellar
Schede di riferimento
Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar
News Serie TV

Buffy: Il reboot si potrà apprezzare anche senza aver visto la serie originale, parola di Sarah Michelle Gellar

Carolina Mautone

Sarah Michelle Gellar ha parlato nuovamente dell'atteso reboot di Buffy - L'ammazzavampiri specificando che tutti potranno vederlo e capirlo, anche se non si è mai stati fan della serie degli anni '90.

Buffy: Il reboot si potrà apprezzare anche senza aver visto la serie originale, parola di Sarah Michelle Gellar

A più di vent'anni dalla fine di Buffy – L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar torna a parlare del reboot in produzione e rassicura sia i fan storici che i nuovi spettatori: non serve aver visto la serie originale per apprezzare la nuova serie intitolata Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale.

Buffy: Le ultime dichiarazioni di Sarah Michelle Gellar sul reboot

Durante un evento a Los Angeles, Gellar ha parlato con Variety chiarendo che, pur essendo di fatto un sequel della serie originale, il nuovo progetto risulterà profondamente attuale e non sarà necessario conoscere ogni dettaglio della storia di Buffy. "Questa è una serie che piacerà sicuramente ai fan della prima ora, ci saranno molti easter egg, ma vogliamo anche prresentarla a una nuova generazione di spettatori che non hanno mai visto la serie originale", ha dichiarato l'attrice. C'è, insomma, la volontà di rendere il progetto accessibile a un pubblico più ampio, senza comunque dimenticare le proprie radici.

La trama: Un nuovo inizio per il mito di Buffy

Il reboot, prodotto da Hulu, è diretto da Chloé Zhao, premio Oscar per Nomadland, e scritto dalle sorelle Nora e Lilla Zuckerman, già autrici di Poker Face. La regista, grande fan della serie sin da adolescente, ha voluto dare vita a un racconto che fosse al tempo stesso omaggio e rinascita del Buffyverse. Protagonista della nuova storia sarà la giovane Ryan Kiera Armstrong (Star Wars: Skeleton Crew), nei panni di una liceale introversa che scopre di appartenere a un mondo oscuro e soprannaturale. Al suo fianco, Sarah Michelle Gellar tornerà in un ruolo ricorrente come Buffy, simbolo della precedente generazione di Cacciatrici.

Leggi anche Il reboot di Buffy: Sarah Michelle Gellar e la nuova cacciatrice si preparano con un duro allenamento, il video

L'attualità della nuova serie su Buffy

Sarah Michelle Gellar, in interviste precedenti, aveva già chiarito che il nuovo progetto non sostituirà Buffy Summers con un'altra protagonista dicendo: "Non ci sarà una nuova Buffy. Buffy sono ancora io. Il mio desiderio è far tornare più personaggi possibili della serie originale, anche quelli che sono morti. Ma dobbiamo creare spazio per nuove storie e nuovi protagonisti".

Nel raccontare le ragioni del suo ritorno, Gellar ha ora spiegato che il progetto le è sembrato particolarmente attuale perché, mai come adesso, abbiamo bisogno di ero in cui credere. "Viviamo tempi difficili e penso che le persone si sentano più isolate e sole e viviamo in una società incredibilmente digitale. Ma, in definitiva, più diventiamo tecnologicamente connessi, più ci disconnettiamo e quindi la famiglia e quei momenti autentici diventano sempre più importanti", ha osservato.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Il Mostro: realtà o finzione? Ecco cosa c'è di vero e cosa no nella serie tv su Netflix
news Serie TV Il Mostro: realtà o finzione? Ecco cosa c'è di vero e cosa no nella serie tv su Netflix
L'ideatore de I Soprano David Chase torna su HBO con la miniserie Project: MKUltra
news Serie TV L'ideatore de I Soprano David Chase torna su HBO con la miniserie Project: MKUltra
Che paura: Pennywise appare in giro per il mondo per il lancio di IT: Welcome to Derry
news Serie TV Che paura: Pennywise appare in giro per il mondo per il lancio di IT: Welcome to Derry
Cupertino: CBS ordina ufficialmente la nuova serie degli ideatori di The Good Wife
news Serie TV Cupertino: CBS ordina ufficialmente la nuova serie degli ideatori di The Good Wife
Mrs Playmen siamo noi: La recensione della serie Netflix con Carolina Crescentini
recensione Serie TV Mrs Playmen siamo noi: La recensione della serie Netflix con Carolina Crescentini
Pluribus: Il mondo è impazzito in modo strano nel trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad
news Serie TV Pluribus: Il mondo è impazzito in modo strano nel trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad
Gen V 2, il co-ideatore avrebbe voluto coinvolgere un personaggio morto nella prima stagione
news Serie TV Gen V 2, il co-ideatore avrebbe voluto coinvolgere un personaggio morto nella prima stagione
Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5
news Serie TV Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Il Mostro
Nobody Wants This
Gen V
The Diplomat
Monster
The Iris Affair - Missione ad alto rischio
Boots
Maxton Hall - Il mondo tra di noi
Brilliant Minds
Hotel Costiera
Stranger Things
Bridgerton
Vai a Tutte le Serie TV