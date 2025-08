Il reboot di Buffy: Sarah Michelle Gellar e la nuova cacciatrice si preparano con un duro allenamento, il video

News Serie TV

Sarah Michelle Gellar e Ryan Kiera Armstrong si preparano a sfidare demoni e vampiri a colpi di pugni e affondi in vista del reboot di Buffy - L'Ammazzavampiri.

Cresce l'attesa per il ritorno dell'Ammazzavampiri più iconica della tv. Sarah Michelle Gellar, volto storico di Buffy Summers, ha condiviso un video su Instagram che ha fatto impazzire i fan: lei e la giovanissima Ryan Kiera Armstrong, la nuova protagonista del reboot di Buffy - L'Ammazzavampiri, si allenano duramente per affrontare vampiri, demoni e forze oscure. Guardatelo qui sotto.

L'allenamento di Sarah Michelle Gellar e Ryan Kiera Armstrong per il ritorno di Buffy

Nel reel, accompagnato dalla potente colonna sonora di The Warrior di Scandal feat. Patty Smyth, vediamo le due attrici (soprannominate ironicamente "Guerriere 1 e 2") impegnate in un'intensa sessione di allenamento fatta di squat, affondi e movimenti da combattimento. "Noi non sudiamo… brilliamo", ha scritto con ironia la Gellar nella didascalia.

Il nuovo capitolo dell'universo di Buffy

Il reboot di Buffy – L'Ammazzavampiri è stato annunciato ufficialmente a febbraio e ha già iniziato a prendere forma con le prime letture del copione. Sarah Michelle Gellar ha confermato qualche settimana fa l'inizio dei lavori postando una foto dal tavolo di lettura del pilot. Dietro la macchina da presa del primo episodio ci sarà Chloé Zhao, vincitrice del premio Oscar per Nomadland e dichiarata grande fan della serie originale. La sceneggiatura sarà a cura di Zhao insieme a Lilla Zuckerman, già autrice della serie Poker Face.

La nuova Cacciatrice: chi è Nova?

Ryan Kiera Armstrong interpreterà Nova, una liceale introversa improvvisamente catapultata in un mondo oscuro e pericoloso. Anche se il suo ruolo ufficiale non è ancora stato del tutto chiarito (sarà davvero la nuova Cacciatrice o qualcosa di diverso?) si sa che Nova avrà una Scooby Gang tutta sua, composta dai nuovi personaggi Gracie, Larkin e Hugo. Tra i volti del nuovo cast anche Kingston Vernes, nei panni di Carson, un atleta junior olimpionico e popolare studente della New Sunnydale Academy, che entrerà in contatto con Nova dopo un evento destinato a cambiare la sua vita.

Quel che è certo è che il reboot promette di mescolare elementi classici e nuovi spunti narrativi, con un cast nuovo ma guidato dalla presenza solida di Sarah Michelle Gellar. L'allenamento delle due attrici è solo il primo assaggio di quello che si preannuncia come un ritorno leggendario. Non vediamo l'ora di saperne di più.