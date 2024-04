Briganti: Una clip in anteprima esclusiva della nuova serie italiana di Netflix

News Serie TV

Tutti gli episodi della nuova serie tv saranno disponibili in streaming dal 23 aprile.

Una nuova serie originale italiana sta arrivando su Netflix. Dal 23 aprile sarà disponibile con tutti gli episodi Briganti, drama d'ambientazione storica creato dai GRAMS*, il collettivo composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Una storia di ribellione, amore e coraggio ambientata nel sud dell'Italia, la serie torna a mostrarsi in anteprima in una clip in esclusiva per ComingSoon.it Serie TV.





Briganti: La trama, il cast e i personaggi della nuova serie italiana

Diretta da Steve Saint Leger (Vikings), Nicola Sorcinelli e dallo stesso Le Fosse, Briganti ci porta nel Sud Italia del 1862. Filomena (interpretata dall'attrice di Django Michela De Rossi), nata povera e rimasta orfana, vive in un umile villaggio. Con la speranza di cancellare le sciagure che hanno segnato la sua vita, accetta di sposare Clemente (Gianni Vastarella, L'immortale), un ricco del paese. Ben presto, il velo di lusso che sembrava avvolgere il suo nuovo status sociale si squarcia, rivelando un marito aggressivo e opprimente che la tratta con disprezzo.

Orgoglioso del suo potere, Clemente è stato scelto dai Piemontesi per proteggere la mappa che nasconde le rotte dell'oro sottratto a Palermo e diretto in Piemonte. Nel frattempo, giunge nel villaggio Giuseppe Schiavone, detto Sparviero (Marlon Joubert, Suburræterna), un abile cacciatore di taglie sulle tracce della mappa. Dopo l'ennesimo sopruso del marito, Filomena fugge verso i boschi nei quali si rifugiano bande di briganti senza scrupoli. Lì spera di incontrare Michelina De Cesare (Matilda Lutz, I Medici), simbolo della lotta per la libertà. Tuttavia, viene invece catturata dalla spietata banda Monaco guidata da Pietro (Orlando Cinque, Un'estate fa) e Ciccilla (Ivana Lotito, Gomorra: La serie) e nota per la sua brutalità. Sebbene le sue sorti appaiano ormai segnate, grazie alla sua determinazione e intelligenza, Filomena si guadagna la fiducia dei fuorilegge e si unisce alla banda.

Intenzionato ad aiutare Filomena, anche Schiavone raggiunge i Monaco, ma i suoi veri intenti rimangono oscuri. Intanto, il generale Fumel (Pietro Micci, Romulus), spietato rappresentante del nuovo Regno d'Italia, manipola le bande di briganti per metterle una contro l'altra. Il suo obiettivo è soprattutto indebolire la fama di Michelina, che, secondo una leggenda popolare, libererà il Sud dagli oppressori. In questa lotta feroce tra potere e libertà, tutti cercano di impossessarsi del tesoro, ma nessuno è disposto a scendere a compromessi: il destino del Sud Italia è nelle mani dei briganti.

Nella serie recitano anche Gianmarco Vettori (Luna Nera), Federico Ielapi (A casa tutti bene: La serie), Giulio Beranek (Christian), Adriano Chiaramida (The Good Mothers), Leon de la Vallée (La terra dei figli), Giuseppe Lo Piccolo (The Bad Guy), Nando Paone (Mina Settembre), Josafat Vagni (Leonardo), Lorenzo de Moor (Doc), Ernesto D'Argenio (Rocco Schiavone), Alessio Praticò (Odio il Natale), Simone Borrelli (Diavoli), Alida Baldari Calabria (Il Re), Astrid Casali (Boris), Giampiero De Concilio (Gomorra: La serie), Salvatore Striano (Il Re) e Simone Corbisiero (Bang Bang Baby).