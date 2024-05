Bridgerton: Numeri molto buoni per il debutto della stagione 3

News Serie TV

Oltre 45 milioni di visualizzazioni, in quattro giorni, per i primi episodi della terza stagione.

Bridgerton è tornata a regnare su Netflix. Stando ai numeri diffusi dal servizio streaming, la terza stagione ha messo a segno il miglior debutto dall'esordio della serie in costume nel 2020, affermandosi anche come il contenuto più visto sulla piattaforma durante la scorsa settimana.

Bridgerton: La stagione 3 registra il miglior debutto della serie tv

I primi quattro episodi della stagione dedicata alla storia d'amore tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington, pubblicati il 16 maggio, hanno registrato 45,05 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si tratta di circa 165,2 milioni di ore visualizzate dagli abbonati alla piattaforma. Facendo un paragone con la stagione precedente, uscita nel marzo del 2022, il dato può sembrare negativo, ma i 193 milioni di ore visualizzate in quell'occasione si riferivano all'intera stagione, quindi possiamo dire che proporzionalmente il numero di visualizzazioni non aveva superato i 23 milioni. Va considerata inoltre la durata più breve dei primi quattro episodi della terza stagione (220 minuti contro i 510 dell'intera seconda stagione), ma anche il fatto che questa abbia avuto un giorno in più di disponibilità nella settimana di debutto e che, nel frattempo, il numero di abbonati a Netflix sia cresciuto considerevolmente.

Si evince poi come quello della stagione 3 di Bridgerton sia stato il miglior debutto di una serie Netflix da quando il servizio streaming ha iniziato a classificare i suoi titoli in base alle visualizzazioni nel giugno del 2023. Si colloca invece al secondo posto tra tutti i titoli, dietro solo al film con Millie Bobby Brown Damsel, che a metà marzo aveva generato 50,8 milioni di visualizzazioni. Attualmente, nella classifica delle serie tv più viste di sempre su Netflix, Bridgerton occupa la quinta posizione con la stagione 1 (113,3 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni di disponibilità) e la tredicesima con la stagione 2 (93,8 milioni).