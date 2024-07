Bridgerton: Netflix svela con un video il protagonista della stagione 4

News Serie TV

In streaming su Netflix prossimamente, la nuova stagione porterà sugli schermi la storia raccontata ne La proposta di un gentiluomo di Julia Quinn.

Il tempo delle scommesse è già finito. Netflix ha annunciato con un video condiviso nei suoi profili social che "la persona più ambita della prossima stagione", ovvero il prossimo protagonista della serie di successo Bridgerton, sarà... rullo di tamburi... Benedict Bridgerton!

Bridgerton: La stagione 4 racconterà la storia di Benedict

Nella quarta stagione, il personaggio interpretato da Luke Thompson, secondogenito della famiglia più in vista del mercato matrimoniale londinese nell'età della Reggenza, si riprenderà la scena dopo averla ceduta al fratello Colin e alla sua innamorata Penelope nel ciclo più recente, pur essendo il terzo del quale l'autrice Julia Quinn ha raccontato la storia nella sua fortunata serie di romanzi da poco ripubblicata in Italia in una nuova edizione da collezione.

Ne La proposta di un gentiluomo, Benedict si innamora dell'affascinante Sophie Beckett, caduta in disgrazia in seguito alla morte del padre, il Conte Richard Gunningworth, del quale è la figlia illegittima. Finita a fare da domestica alla matrigna e alle sorellastre, Sophie riesce a partecipare a un ballo in maschera dove cattura l'attenzione del giovane Bridgerton prima di dover scappare come una Cenerentola.

Tuttavia, non possiamo sapere ancora quanto di questa storia sarà mantenuta nella serie tv prodotta da Shonda Rhimes, che già diversi cambiamenti ha apportato al personaggio di Benedict negli episodi prodotti finora, ultimo e più importante dei quali un'identità queer confermata da un ménage à trois con la vedova Tilley Arnold (Hannah New) e l'"amico" di lei Paul (Lucas Aurelio), dopo che già nel ciclo inaugurale il rampollo aveva mostrato un feeling particolare con l'artista Sir Henry Granville. Stando alle primissime anticipazioni fornite da Netflix, l'opera della Quinn, benché un chiaro retelling, dovrebbe (almeno in parte) essere preservata, perché, "nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre", si legge nella sinossi ufficiale.