Bridgerton, la stagione 4 cambierà un aspetto iconico della serie: Ecco quale

Il nuovo ciclo di episodi della serie in costume si concentrerà su Benedict, il personaggio interpretato da Luke Thompson.

Sappiamo già molte cose della prossima, quarta stagione di Bridgerton. Sappiamo che si concentrerà su Benedict, il secondo dei figli di Violet interpretato da Luke Thompson. E sappiamo che la donna che riuscirà a conquistare il suo cuore come nel romanzo di Julia Quinn, la bella ma sfortunata Sophie Beckett, avrà lineamenti asiatici, quelli dell'australiana Yerin Ha (figlia di genitori coreani). La showrunner Jess Brownell ha rivelato ora che la popolare serie in costume apparirà diversa rispetto agli episodi precedenti quando tornerà su Netflix. Il motivo? Alcuni cambiamenti ai costumi.

Ecco come Bridgerton cambierà nella stagione 4

In vista dell'inizio delle riprese quest'autunno, Brownell ha rivelato al Los Angeles Times che "potreste avere una stagione di Bridgerton diversa", se si guarda alle precedenti. "In Bridgerton viviamo sempre in questa primavera perenne, ma stiamo giocando con l'idea dell'autunno... per la prima volta". Questo, come spiegato dalla showrunner, comporterebbe possibili cambiamenti nella tavolozza dei colori: "Sarà comunque altrettanto rigogliosa e colorata, ma più in quei caldi colori autunnali invece che nei colori pastello".

Per quanto riguarda le ragioni di questo passaggio dalla primavera all'autunno, Brownell ha detto che "in parte riguarda la storia e in parte, onestamente, solo questioni di praticità visto che gireremo in autunno". Una cosa è certa, però: i fan possono aspettarsi che Sophie indossi abiti argentati, giacché viene chiamata la Dama in Argento.

Bridgerton: La trama della stagione 4

Nel romanzo della Quinn La proposta di un gentiluomo, la cui storia ricorda molto quella di Cenerentola, Benedict si innamora dell'affascinante Sophie Beckett, caduta in disgrazia in seguito alla morte del padre, il Conte Richard Gunningworth, del quale è la figlia illegittima. Finita a fare da domestica alla matrigna e alle sorellastre, Sophie riesce a partecipare a un ballo in maschera dove cattura l'attenzione del giovane Bridgerton prima di dover fuggire.

Sebbene gran parte di questi elementi saranno mantenuti nella serie (la sinossi ufficiale recita infatti "nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un'affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre"), la storia potrebbe in parte cambiare dopo che lo scorso ciclo di episodi ha reso Benedict un personaggio queer, facendogli avere un ménage à trois con la vedova Tilley Arnold e l'amico di lei, Paul.