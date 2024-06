Bridgerton: L'autrice dei libri difende quella svolta nella storia di Francesca che ha fatto infuriare i fan

News Serie TV

Con un lungo messaggio pubblicato sulle sue pagine social, Julia Quinn ha chiarito una volta per tutte di approvare l'eclatante cambiamento che la serie ha apportato alla storia di Francesca, e ha spiegato anche perché. SPOILER

Le proteste dei fedeli fan dei romanzi di Julia Quinn fanno ancora rumore dopo il grande cambiamento che gli autori di Bridgerton hanno riservato alla storia di Francesca (Hannah Dodd) nell'ultimo episodio della terza stagione. Un malumore che ha diviso gli appassionati e che ha costretto l'autrice dei libri, Julia Quinn per l'appunto, a rompere il silenzio dicendo ufficialmente la sua. Con un post su Instagram, la scrittrice si è schierata apertamente dalla parte della showrunner della serie Jess Brownell dando la benedizione alla cosidetta "svolta queer" che gli sceneggiatori hanno riservato a Francesca e spiegando le sue ragioni. Polemiche finite? Siamo sicuri di no, a giudicare dai sentimenti di disapprovazione che i fan - soprattutto quelli del libro Amare un libertino, dedicato alla storia di Francesca - continuano a esternare sui social.

Bridgerton: La svolta queer di Francesca che non convince i fan (SPOILER)

Nell'episodio finale della terza stagione di Bridgerton sono state gettate le basi per la grande storia d'amore che avrà come protagonista la sorella Francesca. Quest'ultima sposa John Stirling ma, poco dopo, conosce sua cugina Michaela (interpretata da Masali Baduza). Il personaggio in questione è il corrispettivo di Michael, cugino di John che viene introdotto nel libro Amare un libertino e fa capitolare la Bridgerton - attenzione agli SPOILER se non avete letto il libro - in seguito alla morte prematura di John. Gli sceneggiatori della serie, insomma, hanno optato per un gender swap trasformando Michael in Michaela e facendoci capire che tra quest'ultima e Francesca ci sarà del tenero. Basti osservare l'imbarazzo di Francesca che rimane senza parole quando fa la conoscenza di Michaela al Featherington Ball. Subito dopo l'uscita del finale di stagione i "puristi" non hanno approvato questa importante modifica fatta alla trama del libro, nonostante la showrunner Jess Brownell si sia affrettata a specificare di aver ottenuto la benedizione di Julia Quinn.

Il messaggio di Julia Quinn per i fan

Qualche ora fa, però, nel tentativo di mettere a tacere le polemiche è intervenuta Julia Quinn in persona. Con un post su Instagram ha spiegato le sue ragioni difendendo quella che chiama "la visione di Shondaland". In particolare ha scritto:

"Confido nella visione di Shondaland per Bridgerton, ma volevo essere sicura che potessimo rimanere fedeli allo spirito del libro e dei personaggi. Io e Jess ne abbiamo parlato a lungo. Più di una volta. Ho chiarito che per me era estremamente importante che l'amore costante di Francesca per John fosse mostrato sullo schermo. Quando ho scritto Amare un libertino ho dovuto lottare per includere i primi quattro capitoli, che stabiliscono quell'amore. Il mio editore era preoccupato che scrivere dell'amore di Fran per John avrebbe distolto il ruolo di Michael come futuro eroe di un romanzo rosa. Ma sentivo che se non avessi mostrato quanto profondamente lei amasse John, e quanto profondamente amasse anche Michael, suo cugino, allora i loro sentimenti di colpa per essersi innamorati l'uno dell'altro dopo la morte di John non avrebbero avuto senso. Non volevo semplicemente dire al lettore che si amavano. Volevo che il lettore lo sentisse".

A proposito della storia che spera Francesca viva in Bridgerton ha poi aggiunto:

"Ora sono fiduciosa che quando Francesca avrà la sua stagione di Bridgerton, quella sarà la storia più emozionante e straziante dello show, proprio come Amare un libertino è sempre stato il libro più strappalacrime. Onestamente, potrebbe avere un impatto ancora maggiore, dal momento che John sta trascorrendo molto più tempo sullo schermo di quanto non abbia mai fatto sulle pagine, e penso che sia giusto dire che ci siamo tutti innamorati un po' di lui".

Non sappiamo ancora se la quarta stagione di Bridgerton sarà dedicata alla storia di Francesca (gli indizi lasciano pensare che il protagonista sarà invece Benedict), ma quel che è certo è che gli autori stanno cercando di gettare le basi per un racconto che sia fedele allo spirito del libro e che richiederà più tempo. "La sua storia ha più puntate rispetto ad altre storie dei libri e quindi, stiamo iniziando un po' più velocemente", aveva spiegato Jess Brownell a TVLine.