Bridgerton: Julia Quinn ha appena spoilerato il protagonista della quinta stagione?

Un post sui social della scrittrice dei romanzi su cui si basa Bridgerton ha scatenato i fan che pensano di aver capito a quale personaggio sarà dedicata la stagione 5.

Mentre i fan di Bridgerton attendono con ansia l'arrivo della quarta stagione, prevista per il 2026, l'attenzione si è improvvisamente spostata sulla stagione successiva. Il motivo? Un enigmatico post su Instagram dell'autrice dei romanzi, Julia Quinn, che ha entusiasmato i fan e fatto diffondere una valanga di teorie. In molti sono convinti, infatti, che la scrittrice abbia voluto lasciare un preciso indizio sul protagonista della stagione 5.

Bridgerton: Il post di Julia Quinn che ha scatenato le teorie sulla stagione 5

Nel post in questione Quinn ha condiviso una collage di foto dietro le quinte risalenti al 2019, in cui conversa con l'attrice Claudia Jessie, interprete di Eloise Bridgerton. Nella didascalia, l'autrice scrive: “Guardando indietro… e guardando avanti”, aggiungendo hashtag decisamente eloquenti: #Bridgerton #philoise #tosirphillipwithlove. Quest'ultimo è anche il titolo del quinto romanzo della saga, incentrato proprio su Eloise e la sua inaspettata relazione con Sir Phillip Crane (interpretato da Chris Fulton nella serie).

Il post ha fatto impazzire i fan che si sono subito lanciati in speculazioni: Julia Quinn ha appena confermato, anche se indirettamente, che la quinta stagione sarà dedicata a Eloise? Oppure si tratta solo di un innocente ricordo condiviso sui social? Nonostante il post non sia una conferma ufficiale, la scelta degli hashtag ha un peso. In particolare, il riferimento a #philoise (il nome della coppia formata da Phillip ed Eloise) e al libro A Sir Phillip con amore non sembra casuale. Inoltre, durante la conversazione immortalata nelle immagini, Quinn chiede a Claudia Jessie se abbia letto cosa succederà dopo, riferendosi alla storia d'amore di Eloise. L'attrice risponde con un enigmatico: "So tutto".

La quinta stagione di Bridgerton sarà dedicata a Eloise?

Va detto che Bridgerton, nella sua versione televisiva targata Shondaland, non ha mai seguito rigidamente l'ordine dei romanzi. La terza stagione, ad esempio, ha anticipato la storia di Penelope e Colin (raccontata nel quarto libro), saltando quella di Benedict, al centro del terzo volume. La quarta stagione tornerà sui binari con La proposta di un gentiluomo, dedicato appunto a Benedict, ma la quinta potrebbe nuovamente deviare.

Dall'altro lato è anche vero che, per esclusione, Eloise sembra la candidata più probabile per la stagione 5. La sua storia con Sir Phillip inizia dopo la morte di Marina Thompson (Ruby Barker), con uno scambio epistolare che evolve in qualcosa di più profondo. I due si sono già incrociati nella serie, anche se brevemente, e i fan più attenti non hanno dimenticato il legame sottile che si era già creato. Tuttavia, non è da escludere che la serie possa invece puntare su Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), personaggio che ha già cominciato a guadagnare spazio nella terza stagione.

Cosa ci aspetta? Il futuro di Bridgeron

Quel che è certo è che Bridgerton è già stata rinnovata fino alla sesta stagione e che l'intenzione di Shonda Rhimes è quella di dedicare una stagione a ciascun fratello Bridgerton, portando la serie a un totale di otto capitoli. Ma il percorso potrebbe non essere lineare. Nel frattempo, il post di Julia Quinn rimane aperto all'interpretazione. È solo un ricordo nostalgico? O una vera e propria anticipazione? I fan, ovviamente, sperano nella seconda opzione. Ma prima ci aspetta la storia d'amore in stile Cenerentola che sarà al centro della stagione 4 in arrivo nel 2026 su Netflix.