Bridgerton: Jonathan Bailey conferma il ritorno di Anthony nella quarta stagione

Il Visconte non andrà da nessuna parte, stando alle recenti dichiarazioni di Jonathan Bailey: la quarta stagione di Bridgerton coinvolgerà ancora una volta Anthony.

La quarta stagione di Bridgerton non farà a meno di Jonathan Bailey. Anche se il focus si sposterà su Benedict e sulla sua storia d’amore con Sophie Beckett, il fratello maggiore di casa Bridgerton non mancherà all’appello. A garantirlo è proprio Jonathan Bailey, ormai affezionato all’atmosfera Regency che si respira in casa Netflix. Pare che il suo Anthony non seguirà l’esempio di Daphne, per cui sarà ancora coinvolto nelle dinamiche famigliari, soprattutto perché i prossimi episodi si concentreranno su suo fratello Benedict, non esattamente un amante delle relazioni a lungo termine ma destinato a trovare finalmente l’amore.

Bridgerton, Jonathan Bailey conferma che Anthony tornerà nella quarta stagione

La terza stagione di Bridgerton ha suggerito un nuovo inizio per Anthony e Kate, partiti per l’India e in attesa del loro primo figlio. Si presuppone, quindi, che il prossimo ciclo di episodi mostrerà un Anthony genitore, un lato che Jonathan Bailey è desideroso di esplorare. Il Visconte avrà ancora voce in capitolo nella prossima stagione di Bridgerton, come ha garantito il suo interprete durante una recente intervista a Good Morning America. Ha dichiarato:

Ciò che rende Bridgerton così geniale è che ci sono così tanti modi diversi in cui ci si può innamorare come esseri umani ed è questo che esplorerà. Ovviamente essendo il fratello maggiore, sarò lì per supportare i più giovani mentre proseguiamo con la narrazione. Ho già un paio di settimane impegnate in agenda per il mio ritorno. Non vedo l’ora di leggere la sceneggiatura.

Interpretato da Luke Thompson, Benedict avrà a che fare con Sophie Beckett nel prossimo ciclo di episodi, interpretata da Yerin Ha. Dopo la breve parentesi sentimentale della terza stagione, Benedict è destinato ad incrociare Sophie. A tale proposito, Jonathan Bailey ha aggiunto: "Benedict è pieno di meraviglia e gioia. È il cuore pulsante della famiglia. Luke Thompson sarà sbalorditivo". A differenza di Daphne e Simon, Anthony non ha rinunciato a Bridgerton. Dopo la seconda stagione che l’ha reso protagonista, è riapparso nella terza mostrandosi estremamente felice del suo matrimonio con Kate. Non è chiaro se anche Simone Ashley apparirà nella quarta stagione, ma è difficile immaginare il ritorno di Anthony senza la sua Kate e in ogni caso l’attrice ha sempre dichiarato di essere disponibile per Bridgerton. Infatti, ad inizio estate 2024, a People ha rivelato:

Sia Johnny che io adoriamo i nostri personaggi, Kate e Anthony, così tanto e la loro relazione e ciò che significano per la serie tv. Penso che faremo tutto il possibile per incastrare il tutto nelle nostre agende.