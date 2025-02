Bridgerton 4: Una clip in anteprima ci porta dietro le quinte dell'atteso ballo in maschera

News Serie TV

Bridgerton festeggia San Valentino con un evento per i fan e una clip in anteprima della quarta stagione: ecco tutte le anticipazioni.

Il 14 febbraio 2025 un evento speciale per i fan di Bridgerton ha reso ancora più memorabile la giornata di San Valentino, come accade ormai da qualche anno a questa parte. Netflix ha voluto celebrare l'amore in salsa Regency diffondendo anche una succosa anteprima della quarta stagione, cioè una clip che ci porta sul set della serie. In particolare vediamo per la prima volta il famoso ballo in maschera che sarà galeotto per la coppia protagonista di questa stagione: Benedict (Luke Thompson) e la "dama d'argento" Sophie Baek (interpretata da Yerin Ha). L'evento, intitolato Season of Love, si è svolto in modo virtuale e in presenza a Londra, con la partecipazione di diversi membri del cast, tra cui Nicola Coughlan, Luke Newton, e Adjoa Andoh, guidati dalla moderatrice Golda Rosheuvel, interprete dell'iconica regina Carlotta. Durante lo stesso, sono state diffuse alcune foto e svelate alcune anticipazioni sulla prossima stagione, attesa nel 2026 su Netflix.

Bridgerton 4 - Anteprima: Stagione 4: Prime Immagini in anteprima della Serie Netflix - HD

Bridgerton: La trama della quarta stagione

Come sappiamo, la quarta stagione di Bridgerton racconterà la storia d'amore di Benedict Bridgerton, il secondogenito bohémien della famiglia Bridgerton. Nonostante i suoi fratelli maggiori e minori siano felicemente sposati, Benedict è restio a legarsi, fino a quando non incontra una donna affascinante durante il ballo in maschera organizzato dalla madre. La sua identità, in un primo momento, è misteriosa. Ma poi scopriamo che è Sophie Baek, una semplice donna di servizio con grandi sogni. Il ballo in maschera in questione era stato già menzionato da Eloise nel finale nella terza stagione. Benedict, che aveva confermato la sua partecipazione all'evento, aveva però commentato sarcastico: "Sarò lì, nascosto dietro una maschera, evitando le pretendenti come la peste". Eppure proprio a questo ballo il suo destino cambierà.

Le novità della quarta stagione

La creatrice della serie e produttrice Shonda Rhimes ha svelato alcune anticipazioni di ciò che vedremo nel prossimo capitolo. La stagione 4 ripartirà proprio da dove la stagione precedente si era interrotta, con i tanto amati "Polin" — Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) — ora genitori del loro primo bambino. Lord Marcus Anderson (Daniel Francis) e Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) inizieranno un nuovo capitolo delle loro vite, mentre Brimsley, il personaggio di Hugh Sachs, avrà finalmente un ruolo di maggiore rilievo (l'attore era stato già promosso a regolare insieme a Emma Naomi che interpreta Alice Mondrich,). Confermato ufficialmente anche il ritorno di Simone Ashley che riprenderà il ruolo di Kate Sharma, la moglie di Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Nuovi equilibri sociali

Uno degli aspetti più interessanti della quarta stagione sarà la tematica dello scontro tra classi sociali diverse. Vista l'estrazione sociale di Sophie, una semplice cameriera, conosceremo diversi nuovi personaggi appartenenti alla servitù. La storia si presterà quindi a una riflessione su una sorta di "lotta" di classe che coinvolge le famiglie abbienti e con titoli nobiliari e famiglie di bassa estrazione sociale. Come quella delle new entry del cast Lady Araminta Gun (Katie Leung), Posy Li (Isabella Wei) e Rosamund Li (Michelle Mao). Non ci resta che aspettare con ansia l'uscita della quarta stagione, pronta a regalarci nuovi batticuori. Una data d'uscita non è stata ancora annunciata da Netflix, ma appena la sapremo ovviamente ve la comunicheremo immediatamente.