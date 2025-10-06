Bridgerton 4: Trapelata per errore la data d'uscita della quarta stagione?

News Serie TV

I profili social ufficiali di Netflix Olanda hanno pubblicato (e poi prontamente cancellato) un nuovo poster della quarta stagione di Bridgerton che svelerebbe le date d'uscita dei nuovi episodi.

Un post pubblicato troppo presto ha scatenato il caos tra i fan di Bridgerton e, ormai, è impossibile non parlarne. L'account Instagram ufficiale di Netflix Paesi Bassi ha condiviso (per poi cancellare in tutta fretta) un poster inedito della quarta stagione, contenente un dettaglio che non è passato inosservato: le presunte date di uscita dei nuovi episodi. Il contenuto è scomparso dopo poche ore, ma non abbastanza in fretta da sfuggire agli occhi attenti dei fan. In molti hanno fatto screenshot e ricondiviso l'immagine che, nel giro di poco, è diventata virale sui social. La notizia, stando al poster, è che Bridgerton 4 sarà divisa in due parti: la prima in uscita il 29 gennaio 2026, la seconda il 26 febbraio. Naturalmente queste date non sono state ancora ufficializzate da Netflix ma tutto fa pensare che possano davvero essere quelle giuste.

Bridgerton: Anche la quarta stagione sarà divisa in due parti?

La scelta dividere la stagione in due parti non sorprenderebbe. Netflix ha già adottato questo formato per alcune delle sue serie di punta come Stranger Things e Mercoledì. Il nuovo poster, rimosso ma ormai virale, mostra la dama d'argento Sophie Baek (Yerin Ha) accanto a Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il protagonista di questa nuova stagione. Solo pochi giorni fa, un primo teaser poster mostrava Sophie di spalle, vestita d'argento e faceva presagire che un annuncio da parte di Netflix sarebbe arrivato presto.

La trama della quarta stagione

Questa nuova immagine conferma anche la trama centrale della stagione: una rivisitazione romantica in stile Cenerentola, ambientata nel mondo scintillante dellìalta società londinese dell’epoca Regency. La sinossi ufficiale, condivisa da fonti vicine alla produzione, conferma che la quarta stagione ruoterà attorno a Benedict, il secondogenito della famiglia Bridgerton. Artista bohemien e spirito libero, Benedict si è finora dimostrato riluttante all’idea di mettere la testa a posto. Tutto cambia durante un sontuoso ballo in maschera organizzato da sua madre Lady Violet Bridgerton, dove incontra la misteriosa dama scoprirà poi essere la ragazza di umili origini Sophie.

Perché le date potrebbero essere quelle giuste

Netflix non ha ancora commentato pubblicamente l'accaduto (potrebbe farlo a breve) ma tutto fa pensare che le date trapelate possano essere effettivamente quelle previste per il rilascio. A sostengo di questa ipotesi c'è anche il fatto che l'uscita di una nuova versione del romanzo La proposta di un gentiluomo, il libro su cui è basata questa stagione, è prevista negli Stati Uniti proprio tra gennaio e febbraio 2026. Nel frattempo, il pubblico può consolarsi sapendo che la saga dei Bridgerton è tutt'altro che vicina alla conclusione: Netflix ha già confermato una quinta e una sesta stagione, mentre la produttrice esecutiva Shonda Rhimes ha recentemente lasciato intendere che l'universo della serie potrebbe espandersi ulteriormente con nuovi spin-off.